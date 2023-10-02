交流站：保护青少年免受毒品危害需全社会努力

谨答复《联合早报·交流站》于9月26日刊登的林潮发读者投函《须关注社媒平台买毒贩毒趋势》：

中央肃毒局与林先生有同样的担忧。电子商务、即时通讯应用和各种日新月异科技的兴起，以及一些司法管辖区放宽毒品政策等全球事态发展，对本地毒品形势产生了不利的影响。

为遏止毒贩利用社交媒体和网络平台贩毒的趋势，肃毒局积极与这些平台，以及电子商务企业、互联网服务供应商和科技公司合作，以制止和侦测受管制药物的广告。正如林先生所指出的，肃毒局一直在采取执法行动，逮捕被发现利用Telegram进行非法毒品活动者。我们会继续监测、追查及打击此类贩毒者。

我们同意林先生的看法，即打击毒品需要所有新加坡人支持建立一个无毒品新加坡的共同愿景。为此，肃毒局一直与“跨部门防止青少年嗜毒委员会”的伙伴合作，教育青少年、家长和广大社区认识毒品的危害，并反击外国媒体和社交媒体上散播的错误信息和毒品自由化观点。

在打击毒品的斗争中，我们也需要社会各界的支持，包括家长、教育工作者和青少年本身。父母和家庭成员可以发挥特别重要的作用，与孩子就毒品问题进行有意义的对话。

我们鼓励所有从事青少年工作的人浏览www.cnb.gov.sg，获取有关毒品危害的信息和资源。

中央肃毒局

副局长（行政与政策）

孙振丰