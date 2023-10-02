交流站：国人须认真检讨饮食习惯

根据卫生部公布的2022年全国营养调查数据，一个令人震惊的现象浮出水面：“九成本地居民每日的钠摄取量，超出世界卫生组织建议的2000毫克。”钠是高血压和心脏病的祸首，存在于盐和许多酱料中，也是本地众多小贩中心食物的常见成分。最新全国调查显示，每三个人中就有超过一个患有高血压。除了遗传因素外，大多数高血压患者是病从口入，因为不良的饮食习惯导致心血管疾病。我曾咨询过一位医生如何避免这些问题，他建议在外面用餐时要少吃盐和减少饮食中的汤水摄取。我认为这是一个明智的建议。

尽管大家都知道过量使用盐和动物油不健康，但现行条例并没有规定食品业者不能过度使用它们。由于贪恋美味，许多人仍然继续食用这些食物。随着时间的推移，就成了严重的健康问题。

小贩中心主要分布在组屋区。在2020年，我们的小贩中心被列入联合国教科文组织“非物质文化遗产”。小贩中心提供的食品种类丰富，价格亲民，以本地熟食和饮品为主，体现浓厚的生活氛围，也是国人的美食天堂。然而，小贩中心食品中的钠和动物油含量，却影响了不少国人的健康状况。

维护自己的健康是每个人的责任，但政府也可以通过立法或者创造环境，鼓励国人选择享用健康的食物。

当局除了教育国人如何照顾身体健康外，还能通过奖励政策，鼓励餐饮业者提供钠和动物油含量低的健康饮食。因为健康就是财富，不健康的国民会对公共财政造成负担。