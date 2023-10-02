交流站：别把送餐到桌视为理所当然

《联合早报·交流站》于9月26日刊登的杨慧贞读者投函《快餐店内有必要送餐到桌吗？》，在社交媒体上引发不少人留言。有人认为“取消送餐到桌服务，那负责送餐的人也不用上班了吧。考虑事情不能只看一面”“取消后又怎么会有工作给年长员工”等等。绝大多数人认为快餐店应继续提供送餐到桌的服务。

我在麦当劳快餐店工作将近10年，也不认同“送餐到桌”服务的必要性。不要误会，并不是因为我是员工，就不赞成提供这项服务。如果送餐到桌给年长者、孕妇、抱着幼儿的顾客，或者残障者，我们所有工作人员都非常乐意，哪怕是没有这项规定。

然而，管理层在推出送餐到桌服务时，并没有设下任何条件，只要顾客有要求，我们都得送餐到桌。因此，个子高大的中小学生、年轻力壮的青年和中年人，大多数都会选择利用这项服务。他们点了餐拿了号码牌，就坐下聊天或刷手机，等待餐饮送到桌前。送餐的同事很多都是六七十岁的乐龄人士，手脚比较慢，在繁忙时段，为了送餐到桌更是忙得团团转。他们不只须要送餐，还须要负责店里的其他工作。

坦白说，现在的顾客很多都抱着“付钱我最大”的心态，把“被服务”当作理所当然。然而，他们可曾想过，应该是这样的吗？为什么身体强健的人不能够自己拿餐食？为人父母者，有没有给孩子树立正确的榜样？