防冠病扩散依然人人有责

自2020年冠病入侵新加坡，我因工作性质与防范冠病相关，加上长时间在医学卫生领域工作，算是累积了不少医学卫生知识，比较懂得如何自保。我谨慎对待个人卫生，定时接种疫苗，时不时进行快速抗原检测（ART)，这三年都没染上冠病。在2021年以及2022年到欧洲旅游也没染上冠病。然而，冠病毒株不断突变，防不胜防。今年9月27日，我在公司工作时，喉咙稍微发炎，就进行快速抗原检测，结果证实染上冠病。

染病前三天的症状有轻微感冒，头疼脑热，身体酸痛不已。我去看家庭医生，领了减轻感冒和发烧的药，请了三天病假。染病确实难受，但是因为接种了追加剂，病情比一般感冒还轻。这让我意识到接种疫苗和追加剂的重要性，不单保护自己和身边的人，更是对社会的一份责任心。

本地仍有不少年长者对接种追加剂持负面看法，甚至误信连续接种追加剂会危害健康，即便有专业医护人员澄清解说，一些人仍难以改变想法。他们或许没有顾虑到若自己染上冠病，会增添家人的忧虑，甚至给医疗系统增加负担。有关当局只能不断用有创意和创新的宣导方式来劝说他们接种疫苗。

我国自今年2月全面放宽管控后，防疫措施已大幅度简化，但冠病的变异毒株会不断突变，防止病毒扩散，是一场长期战役，成败人人有责，国人绝对不能完全放松警惕。