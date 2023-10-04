交流站：两建议鼓励更多年轻人阅读

仔细回想，大家上一次认真阅读课外书籍是什么时候？可能大家都不记得了吧？难怪国立教育学院在2021年做的一项调查显示，本地学生年纪越大越不爱阅读。

这样的调查结果并不会令人惊讶，不外乎两个原因。第一，这个时代的年轻人太幸福了，随时可以通过手机追剧、看短视频、玩游戏；娱乐方式很多，哪还有人想看书。其次，太忙了，在学校不仅要上课，还要参加课外活动，好不容易放假了，不仅要完成老师安排的作业，还要为考试做准备。这都还没算补习和增益课程呢。

因此，学生看书的时间越来越少，在有限的空档里，很少人会选择阅读。因为有更好的娱乐选择而不阅读，因为没有时间而不阅读。这似乎无可厚非，但这个趋势却令人担忧。

或许有人会反驳说：不看课外书怎么了？通过短视频也能了解天下事。确实，一些优质短视频能帮助我们了解时事新闻，但大数据是根据用户的喜好，推送他们赞同和喜好的观点内容。这非但不会让人开拓视野，反而让人们的世界观变得越来越狭隘或有所偏颇。

阅读是开阔眼界的有效方法之一。如何解决阅读时间不足的问题？更善用碎片时间阅读就是一个有效办法。如今科技发达，只要有手机就能上网看小说，或下载国家图书馆的手机应用——Libby，借阅电子读物和有声书籍。

如果对阅读不是很感兴趣，不妨考虑加入读书会。即便加入的动机原先只是为了交朋友也无妨，读书会能让年轻人通过有趣好玩的活动，学习新知识；通过互动和讨论学习，从不同角度看待事情。这样的体验必定会让年轻人感受到阅读的乐趣，久而久之也可以让他们养成定时阅读的好习惯。