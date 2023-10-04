交流站：鼓励年长者学用电子支付

我最近到一家日式烤肉店用餐时，店员让我扫描桌上的二维码点餐，同时也直接让我通过链接，选择使用PayLah!或Apple Pay进行电子支付。这一来我用餐后，就不必费时结账。

近年来，就连奶茶店也设置电子点单机器，让顾客在电子屏幕上选择自己的饮料搭配，然后通过手机的电子支付应用付款，可见电子支付已是目前的付费趋势。

随着科技发展，数码化转型是必然的。年轻国人对这样的改变都积极接受，可中老年阶层就不太习惯。

电子支付好处不少。首先，自然是给人们带来便利。现在出行基本不再须要携带钱包和现金，甚至银行提款卡也省了。这大大减轻年轻人的负担，总怕自己出门忘了带东西，现在出门只要带着手机就行了。

其次，电子支付也让人们节省时间。我讨厌数钱，购物时希望用最短的时间完成。身为中学生，我没有信用卡，原本都用现金支付。每次付钱都要花时间确保金额正确，店员找回零钱，又要费时数清楚，确保没有错误。通过电子支付，只要直接输入准确金额，或直接把手机靠近收款感应器，就能一分不差地自动付款，节省时间又卫生。

电子支付的流行，也构成了一些挑战。过去三年，冠病席卷全球，造成很多人失业。疫情加速了数码化的进程，使许多行业被淘汰。随着电子支付的普及，很多零售都转到线上，影响了销售员和收银员的饭碗。现在甚至有完全无人管理的实体店面，例如24小时的超市Octobox。扫描所选物品的条码，再通过电子支付就能离开店面。

然而，电子支付却给一些年长者的生活带来不便。好些老人退休后，帮忙带孙、打理家务，买菜和日用品变成他们的“新工作”。可越来越普及的电子支付，让他们的工作更具挑战。

我国有许多民众俱乐部开办课程，教导中老年人如何使用智能手机、上网购物并进行电子支付。只要掌握这些基本技能，年长者也能跟上时代的步伐。我们年轻一辈的，可以多多鼓励他们去上课，并且在使用初期，尽量陪伴他们，让他们熟悉操作，降低他们担心犯错或受骗的担忧。

科技的发展不会为任何人放慢或停下脚步，大家应该互相协助，勇敢尝试，适应和不断学习新技能。