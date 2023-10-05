交流站：慎防声音被“朋友”诈骗电话盗用

某天下午，突然接到一通没有显示“+65”前缀的陌生电话。自2020年起，为打击海外诈骗电话，凡国外来电伪装成本地号码，号码前会显现“+65”的前缀，协助国人识别并提高警惕。从那时起，我就不再接这类来电。但这通来电并无前缀，因此我也放心接听。下面是我与来电者的部分对话内容：

来电者：告诉你，我换了电话。

我：你是谁？

来电者：你认不出我的声音吗？

我：认不出，你是谁？

来电者：那个有点胖的。

我不想继续跟他纠缠，放下电话，立马发短信给朋友群，提醒他们注意。当时，有位老友说，他最近也接到这样的电话，还跟对方耍了一阵子。我不同意他的做法，因为目前人工智能发达，来电者可以采用这项新科技，录下我们的声音，再去骗其他朋友。另一位朋友则说，他从不接任何陌生号码的来电，但我不可能这样做，因为自己交友较广。朋友建议之后再用座机打回去，就知道是不是真是朋友来电。

根据《联合早报》9月16日的报道，资讯通信媒体发展局在2022年共屏蔽约3亿9000万通来自海外的疑似诈骗电话。可见诈骗团伙依然猖獗。据了解，当局接下来将为公众提供不接国际来电的选项，这应该有助国人进一步防诈。

新加坡警察部队在今年上半年就已注销了3700个电话号码，以及1万零300个WhatsApp账号，防堵诈骗；并与马来西亚皇家警察合作，在新山捣毁一个涉嫌“假冒朋友”电话骗局的跨国犯罪团伙。诈骗团伙开始调整伎俩，改以无“+65”前缀的本地号码继续进行诈骗，叫人防不胜防。

另外，市面上有转卖非法注册电话卡（俗称“太空卡”）的群组。有些电信零售商向即将回国的客工及外国学生收购电话卡，再以高价卖给欲保持匿名身份的客户，赚取差价。这让诈骗团伙有机可趁。希望各执法单位加大力度，将诈骗团伙绳之以法，以安民心。