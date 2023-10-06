交流站：组屋防空室不能形同虚设

随着国际时局的发展，上世纪90年代初，建屋发展局在兴建组屋时，增添了预防空袭的防空室，以保障人民的生命安全。这在当时是一项新的工程，也是一项挑战。

建屋局派了我和两名同事前往以色列考察。动身前，以色列特拉维夫机场遭日本赤军突袭，造成严重人命伤亡。我的同事有些惊慌，提议取消行程。我对他们说此时去是最安全的，因为事发后，以色列一定会加强保安，而且还有当地政府人员接待。

扺达特拉维夫国际机场的搭客大厦，我们果然看到墙上布满弹痕。第二天一早，我们就被安排去参观他们的防空设施。处于战争状态的以色列，防空室不可或缺，每栋建筑物都有，建在底层，有通风系统，至少有两个进出口，以防有出口被炸毁或堵死。另外那里的防空室也装上空气过滤器，为的是应付化学战的毒气袭击。

建屋局效仿以色列的做法，规定新建的组屋底层都须建防空室，里面同样装有小型发电机、通话系统、卫生设备，以及空气过滤器。为了避免浪费，这些防空室在和平时期，可用来当作补习中心、诊疗所、健身房等。

后来战争发展成以导弹攻击为主，速度之快，防不胜防。遇上导弹袭击时，住在高层的居民根本无法在短肘间内躲入地下的防空室。于是建屋局改为在每个组屋单位内建造防空室。然而本地寸土寸金，居民一般都会把防空室当作储藏室。

为了安全，改变防空室用途的居民，必须注意以下几点:

一、若出现紧张局势甚至可能引发战争时，住户必须清空防空室内的所有物件，包括钉装在墙上的木架和吊钩之类的东西。

二、必须定期检查，确保防空室的防爆门能够正常开关。

三、不可封死防空室门上的圆孔，那是用来安装空气过滤器以防毒气侵入。

四、防空室不应铺地砖，因为当遇到强烈震动时，地砖可能破裂而割伤身体。

友人最近买的二房式组屋，建屋局给防空室铺上地砖。为了安全起见，建屋局应更改设计，不允许防空室铺地砖。

最近为了拆除在武吉知马路上段发现的二战遗留炸弹，当局共动员军火拆爆组的45名人员和534名警员。除此之外，为了安全考量，还疏散了4000多名附近的居民。受影响的组屋和公寓，若单位内设有防空室，有关当局应借此良机，引导居民如何躲进各自的防空室，作为一场真实的灾难应对练习。这可以教育人民，防空室绝对不是形同虚设，必要时还是能起到保护作用。