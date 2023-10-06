交流站：我国水管理系统具创新性和土地效益

谨答复《联合早报·交流站》于9月25日刊登的吴文禄读者投函《我国应善用水资源新技术》：

我们感谢吴先生提出的建议，即采用新的用后水（used water）循环技术，以及在地下建设处理设施来优化空间，并引用了中国深圳的成功例子。

在新加坡，我们在规划和建造水利基础设施时，也同样注重技术创新和土地效益。尤其值得一提的是，通过采用深隧道阴沟系统（Deep Tunnel Sewerage System，简称DTSS），我们改变了用后水系统的管理方式。地下隧道利用引力，将所有用后水集中送往靠近海岸、远离市区和住宅区的供水回收厂。

DTSS在腾出原本被供水回收厂占用的额外空间，改作其他用途方面，起到了至关重要的作用。到2026年竣工时，通过拆除沿途的水泵站和分布全岛的供水回收厂，将总共腾出150公顷土地，几乎是新加坡植物园面积的两倍。例如，旧实里达供水回收厂所在地，现在是实里达航空园的一部分。它是一个蓬勃发展的航空中心，吸引了超过15亿元的投资。

供水回收厂也利用新技术提高用后水处理能力，同时减少总体占地面积。通过使用薄膜生物反应器（membrane bio-reactor）等新技术，樟宜供水回收厂的处理能力增加了一倍以上，而占地面积却与乌鲁班丹的旧式传统供水回收厂相差无几，约为40公顷。

更重要的是，经过处理的污水被进一步净化，成为新加坡的第三个国家水龙头——新生水（NEWater）。水资源的无限循环利用，带来革命性的改变，因为它能够增强新加坡的水供韧性，特别是我们正在面对气候变化的挑战。

在土地稀缺的新加坡，公用事业局一直尽可能地将多功能设计纳入水利基础设施。滨海堤坝就是这一方法的典范，它具有三合一的优点：除了在市区建造淡水蓄水池供水这一主要用途外，也能改善市区低洼地区的淹水情况，同时也是深受家庭欢迎的休闲场所。

公用事业局

供水回收（水厂）署署长

杨卫兴