交流站：维持小贩中心社会保障功能

前一段日子，听闻有社会贤达在享用了现场烹调的小贩美食后，惊呼物超所值，认为应调高小贩食品的价格，让小贩生活可以过得更好。

不晓得大家有没有留意到，特别是近一两年来，有许多年轻小贩入行，他们或在熟食中心，或在咖啡店开业，食品售价普遍都调高了。有许多起始价定在5元至6元，而一些主流的菜式，价格则从7元至8元开始，甚至更高。我认为，这是市场的力量在推动小贩食品价格的持续上涨。

除了租金、以及各类原料成本上涨之外，生活成本的提高，对小贩食品价格的涨幅也有影响。举个例子，许多年前当某种房型的新组屋定价约10万元左右时，一对夫妻档组成的小贩摊位，平均的食物售价约3元，是可以生存的。一天卖200碗，每碗净利大约1元，一天的净收入为200元。以一个月工作25天计算，每月可以有约5000元左右的家庭收入，但基本上要起早摸黑，也没有其他任何福利。

时至今日，新组屋定价已调高到30万元至70万元之间，是过去的三倍以上。新组屋的定价，自然有它背后的逻辑。但重点是，年轻一代的小贩，在目前租金、水电和食材成本飙涨的情况下，已不太可能继续以3元的售价经营。他们也不太可能通过每天更勤劳地售卖600碗或更多的餐食，来争取薄利多销，而且年轻一代更讲究工作与生活上的平衡。因此，调高售价似乎是他们唯一的选择。同样是销售200碗的目标，年轻摊贩或许须要每碗2元的净利，才可能负担得起政府组屋价格与高涨的生活开销。

高价位的小贩食品，或许可解决新一代小贩的生活成本问题，但与此同时，一般的食客也面对生活费上涨的问题。小贩中心为社会上一般的人，提供了某种社会保障，为这些平均收入不高的家庭，以及那些退休独居的长者，提供较低的消费选项，可以维持三餐温饱。但是，当最低消费已不再便宜时，这群有需要的人，几乎已无路可退，再也没有其他选择。

我想尝试提出三项建议，希望能够突破这样的困局。首先，小贩中心的租约可以规定，每个小贩摊位必须要有至少两个平价选项，因为小贩中心的租金相对便宜。其次，我们可以通过定向发放社区发展理事会的邻里购物券（CDC voucher），给最有需要的人群，减轻他们的生活负担。最后，政府也可以考虑动员社会上的慈善组织，成立一个“全国小贩基金”，帮助小贩提供一些创业上的支持，以及推出帮助小贩维持生计的措施，让他们继续提供平价餐食。

希望我们的社会能够集思广益，同心协力，让更多人过上更好的生活，同时确保小贩中心的小贩能够继续有效运营，维持小贩中心的社会保障功能。