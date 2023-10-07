交流站：“涨风”横扫新加坡

首先地铁与巴士车资连续三年涨价，这一次的涨幅是7%。当我们还在调整车资上涨对生活可能造成的影响时，水价也分两年调涨18%，这对小市民带来了蛮大的影响，让人有点不知所措。更早前，电费已在7月份上调1.2%，而且大家也知道明年消费税再次调高至9%。

我们吃的、喝的和用的，近年来价格无可避免都水涨船高。拥车证成功投标价最高已超过15万元，中小型汽车也过了10万元，一般小市民再没有能力买车。当飞机票起价时，我们可以选择减少出国的次数，可是水费涨了，难道我们可以两天才洗一次澡吗？又或者电费涨了，我们是不是晚上要延迟开灯呢？

确实，在这波涨价潮，政府迅速伸出援手，推出总值11亿元的生活费援助配套，通过一系列的交通津贴、水电费回扣、现金补助等等，帮助本地家庭应对生活费的上涨，帮助小市民渡过难关。但是援助配套是有时间性的，可价格上涨却是永久的。

当记者提出询问，政府一手给钱，另一手增税，为什么不考虑延迟增税呢？得到的答复是，政府不可能等到没有钱的时候才增税。我们明白，有财政盈余是好事，可以累积国家储备金，以防未来不时之需。我们也了解为什么国家储备金的数目不能随意公开，只知道那是一个庞大的数字。

老百姓缩紧腰带，养家糊口，同时要为国家储备金做出贡献，真的不容易。新加坡人民一向来都很信任政府，也就是因为政府和人民一向来都齐心协力，才有了新加坡今天的成就。衷心希望，第四代领导班子也能够体恤人民，同时更能够加强人民对政府的信任。因为信任不是靠延续得来的。