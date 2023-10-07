交流站：持续努力减少钠摄取量

谨答复《联合早报·交流站》于10月2日刊登的戴文雪读者投函《国人须认真检讨饮食习惯》、陈杰盛读者投函《借鉴减糖法控制钠摄取量》，以及10月3日刊登的蔡天寿读者投函《“吃盐比吃米多”不健康》：

我们感到欣慰的是，新加坡人同意有必要减少钠摄取量，以改善健康。

我们的研究显示，钠摄取量的一个主要来源是添加盐、酱料和调味料等食材。从2010年到2023年，食物中的平均钠含量增加了20%以上，这意味着我们的食物现在更咸了。

少用盐能让我们更好地品尝食物的原味。烹饪时，个人应少用盐，改用低钠食材，或添加香草和香料，以获得更好的味道。有“低钠”较健康选择标签（Healthier Choice Symbol）的食材，钠含量至少减25%，可以作为普通食材的替代品，同时保持口味。目前，零售货架上四分之一的盐、酱料和调味料的钠含量更低。“吃吃喝喝买买·活出健康”活动（Eat, Drink, Shop Healthy Challenge）的参加者，在购买低钠或其他“较健康选择标签”的产品时，可获得保健积分（Healthpoints），并利用积分换取电子购物券等奖励。

在外用餐时，消费者可以留意贴有“此处售卖低钠食品”较健康选择标签的摊位。他们可以要求在菜肴中少淋一些肉汁、酱汁和汤，因为这些的含钠量往往较高。

保健促进局正在通过津贴计划，支持制造商提供更多负担得起的低钠食材，以及餐饮业者在烹饪时使用这些替代品。主要制造商承诺，会进一步增加低钠产品的种类；大型食品服务业者也承诺减少菜肴中的钠含量。

通过公共宣传活动，我们希望新加坡人意识到减少钠摄取量的重要性，并采取积极措施，让饮食更健康。

同时，卫生部和保健促进局将研究其他国家所采取的措施，以考虑哪些措施适用于本地情况。

保健促进局政策、研究与监测署署长

黄添传