交流站：善待精神病患 捍卫尊严

今年世界精神卫生日（10月10日）的主题是“精神健康是一项普遍人权”，其中包括精神病患被社会接纳和包容的权利。但歧视和污名仍是许多精神病患及家属所面临的挑战。那些行为异常或有自杀倾向的精神病患，常被称为“神经病”或“疯子”。

新加坡虽签署了联合国《残疾人权利公约》，但并没有审视《精神健康法令》强制就医所带来的二度伤害，及病患在治疗中被剥夺的自主权。一些经历心理危机的人，也曾在情况尚未严重时寻求帮助，但效果不理想的个案屡见不鲜。我国提供心理健康服务的机构虽然很多，但找到适合自己的治疗不易；就算心理健康是每一个人的权利，但给予自主权和适当的心理支持，仍是新加坡的一大挑战。我国在2020年废除自杀罪时，就停止关押自杀未遂者，并直接送往心理卫生学院评估。但废除自杀罪而不修改《精神健康法令》是治标不治本。

首先，警方在处理行为异常和有自杀倾向的病患时，难免会惊动到病患的邻居和家人。今年初，英国已开始推行“心理健康救护车”计划，取代由警察处理各种精神危机案件。这些救护车的特点，就是辨识度非常低，并在车里提供一个舒适隐蔽的空间，为病患进行辅导和评估，必要时才送急诊。

其次，所谓精神危机，有时并不须要用强硬的手段去解决。我在去年就提出一项由义工负责的“避风港咖啡馆”（Safe Haven Cafe）或“安全空间”（Safe Space）的概念。这能有效减少近40%的医院入住率，为饱经折磨和冷眼的病患保留尊严。

最后，就算精神病患必须住院，我国是否应考虑以最少的限制来进行治疗？例如，有条件释放（conditional release）可以减少病患住院的时间，同时要求病患定时复诊。我国其实已逐渐能在社区安置康复中的精神病患者。因此，我们要时刻铭记，捍卫精神病患者的尊严，创造更包容的环境。

除了自主权，寻求心理健康帮助的人，遇到服务不够专业的情况也值得关注。年轻人尝试寻求精神症状的援助时，常遇到辅导员坚称他没病就被打发走了，也有因为年龄不符或问题不够严重而被拒绝，但却没有被转介到其他援助机构。在面临心理危机，拨打热线求助时，也会遇到处理不当的情况。有些志工会用机械化或情绪化的方式处理，甚至报警，造成病患不必要的恐慌。每一次错误的处理，就错失了一个可以挽救的生命。

很多心理健康服务机构都有自己的服务项目，要接纳别人的新建议会较困难。为帮助病患放低身段，但还是反复被拒于门外的心情，与精神病患求助无门的失落感非常相似。

我们或许应提醒自己，法律和心理健康服务机构设立的出发点，应回归精神病患的根本需求。刘禹锡的《昏镜词》就写道：“昏镜非美金，漠然丧其晶。陋容多自欺，谓若他镜明。瑕疵自不见，妍态随意生。”浅白的意思就是，丑陋的人喜欢用发雾的镜子，因为看不清楚，就看不到瑕疵，骗自己长得很漂亮。

新加坡有很好的维持精神健康的硬件，但如果我们陷入一种自欺欺人的状态，不愿意去聆听精神病患和那些想帮助他们的人，一切成果也将付之东流。