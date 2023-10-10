交流站：一场井然有序的疏散行动

9月24日，我们在励进中学参加新加坡警察部队以及各政府机构举行的说明会，获知武吉知马路上段的一个建筑工地，发现一枚二战遗留下来的未爆炸弹。由于无法安全移走，有关部门宣布炸弹须就地引爆。引爆作业定在9月26日，早上8时至傍晚7时进行。受影响的民众可以暂时到附近的信佳凯秀（Senja-Cashew）民众俱乐部歇息。获悉消息后，现场与会者议论纷纷，提出许多安全相关的问题，都获得满意的答案。说明会结束后，与家人决定，当天先到俱乐部看看，然后到杜佛路女儿家休息，晚上才回家。

9月26日早上7时左右，我们按照指示，所有的窗口都留个缝隙，以免引爆炸弹后出现问题。我们离开前，在铁门上贴上绿色的贴条，表示我们全家都已离开组屋了。

到了信佳凯秀民众俱乐部，现场的安排真的让我感到惊喜。原来，为了让居民有地方休息，俱乐部从早上6时就开放，他们贴心地把休息区分成四个区域：居家办公或学习区、小孩和特需居民休息区、没有小孩或宠物休息区，以及有宠物的居民休息区。每个休息区都提供面包、零食、瓶装水、冷热饮料和无线网络。如此贴心且设想周到的服务，让我们打消到别处休息的念头。

荷兰—武吉知马集选区（凯秀）议员、外交部长维文医生上午也到现场巡视，逗留了好久，和居民亲切交流，关切慰问。下午，有好多位亲切友善的义工前来教导居民制作手工艺，我也参加了工作坊。时间就这样不知不觉地流逝。到了5时27分，我们收到警方的即时信息，宣布疏散范围内的建筑结构安全，居民可以回家了。这比原定11小时的疏散行动提早了两个小时结束，也让现场居民雀跃万分，纷纷收拾东西，向热心服务的俱乐部工作人员挥手道别。

回家后，我们第一时间检查鱼缸和玻璃窗，所幸一切安然无恙。邻居还送来多种口味的海绵蛋糕给我们一家人吃，历时九个小时的疏散行动令我感触良多。

首先，感受到政府高效的运作方式。从发现炸弹到成功引爆，前后只花了六天，动员了军火拆爆组、警察部队、新加坡武装部队、新加坡建设局、公用事业局、新加坡能源集团和建屋发展局等政府部门和基层组织，印证了我国跨部门的紧急应变机制和合作能力。

其次，我感受到浓浓的甘榜精神。当获知整座组屋居民要疏散，邻居主动帮助不是很了解疏散行动的年长者，也帮忙警方联系长期出租房子的屋主。受影响居民之间的互动及关切之情流露无遗。

最后，我们认识到国民服役和全面防卫的重要性。国人无论男女老少都要有居安思危的意识，积极参与有关部门所提供的培训，为应对危机和突发事件做好准备。

我很庆幸自己能在新加坡成长，更感恩子孙后代能够在新加坡扎根。