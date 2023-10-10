交流站：时刻警惕袭击 防患未然

巴勒斯坦激进组织哈马斯10月7日对以色列发动多年来最大规模的袭击行动，造成严重死伤。哈马斯军事指挥官声称，对以色列发射了5000多枚火箭炮，并出动武装分子从加沙潜入以色列，展开大屠杀和绑架人质。我国强烈谴责哈马斯对以色列的火箭与恐怖袭击，指事件造成许多无辜平民伤亡，呼吁各方立即停火，尽一切努力确保平民安全。

这场雷霆袭击让以色列措手不及。要预防这类无预警的袭击，真的不容易。多数时候都是等事情发生了，才启动紧急措施，把破坏和伤亡降到最低。这起攻击事件也让我想起来好几年前，国际恐怖组织伊斯兰国（ISIS）在世界各地制造的恐慌。这几年，由于冠病疫情的缘故，恐怖事件造成的不安稍微平静了下来。

但哈马斯这次对以色列发动海陆空袭击，让我非常不安。试想如果恐怖分子也透过海陆空袭击新加坡，我们该怎么办？又或者海盗趁机快速通过海陆进入我国，绑架人质或掠夺财物，我们又该怎么做？也许很多人会笑我杞人忧天，新加坡那么安全，怎么可能发生这种事。可是，能在别处发生的事，也有可能会在这里发生。

我国政府不时提醒国民要时时保持警惕，不要以为恐怖攻击事件不会发生在新加坡，我们只是不知道会在什么时候发生。新加坡能有今天这样安全和稳定的生活，应感谢所有保卫国家的海陆空军人和内政群英，因为有他们时时刻刻的付出，国人才能继续享有安定的生活。

新加坡人必须时时警惕，防患未然。