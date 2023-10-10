交流站：支持保留佘有进墓

《联合早报》9月26日报道，华社先贤佘有进的后人要求保留佘有进在大巴窑西丛林中的坟墓，我大力支持，也希望当局能够批准。

我作为大巴窑居民已30多年，这片丛林一向是大巴窑的“绿肺”，虽然不能进入探险游玩，但肯定是一方净土，对环境默默作出奉献。10多年前发现佘有进墓后，此处还多了一层历史意义。我大力支持保留佘有进墓是基于以下三大理由：

一、先贤佘有进当时的影响力与贡献非常巨大，甚至有人称他为“佘皇帝”，可见其地位之重要。本地众多先贤的墓地已所剩无几，后人散的散，移民的移民，佘有进的百年古墓“失”而复得，尤其珍贵，其历史意义无可替代。将墓地保留后，加上一些告示牌阐述坟墓的历史意义与墓中人的事迹，无疑是对后人很好的国民教育题材。

二、保留后，进一步开辟成公园，对这一带居民是一大福祉。这里是一片高地，能够在这里晨运，呼吸新鲜空气，必能让人心旷神怡。

三、另外一位先贤陈笃生的墓地，早已在欧南路保留了几十年。我们不能厚此薄披，毕竟是百年伟人，意义同样巨大。

在此，赞扬佘氏后人对先祖的重视与孝心，在这科技与经济快速发展的年代，实属罕见。感谢有关当局表态承诺对佘有进墓暂时不会有任何更动。国家文物局也参与了佘有进南下200周年的活动，可见保留古墓是多方的心愿。

再次吁请政府宣布保留佘有进墓，为我们的历史与教育添砖加瓦，实属万幸。