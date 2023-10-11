交流站：别为短暂收获耽误未来发展

越来越多学生会趁学校假期打临时工，赚取零花钱。一小部分甚至可能认为，打工比学习更有实际价值，慢慢以打工为生活重心。

网络科技发展迅速，年轻人从中可以接触许多事物，看到大大小小的广告和招募信息。如果有人提出丰厚条件，必定会吸引很多人的兴趣。青少年因为时间比较充裕，假期较多较长，兼职并非为了解决温饱，所以在薪水方面可能没有成年人要求那么高。大多数青少年是为了买自己想要的东西。

青少年很多都到奶茶店、咖啡厅和餐厅当侍应生。目前这类工作的平均时薪为10元至15元，如果每天工作六个小时，最少可以获得60元。不少青少年因此尝到了甜头，觉得打工比上学的收益更大；而且上学辛苦，须要长时间学习，做作业，要面对很大的考试压力，最终目的还是为了步入社会做准备。打假期工反而让他们觉得自己已步入社会，并且可以拿到不错的薪水。但这种想法太短浅了。

首先，上学是为了打好基础，为了将来步入社会有更好的发展做充分准备。学生应在求学阶段想好自己将来的工作兴趣，若他们喜欢文科，可以去当编导、小说家等。喜欢理科，可以当工程师，日后上大学也可以念商科，进入金融领域工作。可能一些学生现在还看不到读书对将来的作用和益处，觉得已有打临时工赚钱的能力，但事实并非如此。

我们应把目光放得长远点，临时工或许能让年轻人有短暂的成就感，但将来与同龄人步入社会后，竞争会非常激烈，那时才是拼文凭、知识、技能的时刻；太早步入社会工作的人，很可能会因此失去更大的机会。读书并非只是为了文凭，更重要的是开拓年轻人的眼界，学习为人处世。希望年轻人把目光放长远点，不要因为现阶段的收获而迷失自我。