交流站：新加坡社会尊重穿着自由吗？

我观察到社会上针对女性，有一个很常见的问题，那就是有关个人穿着自由的问题。

有不少女生经常穿着露肚脐的短上衣、短裙、紧身上衣等走在大街上。在地铁列车上，偶尔也会看到青年男女，装扮成动漫故事里头的人物形象，也就是所谓的角色扮演（cosplay）。这类穿着和打扮极为显眼，会吸引人们不同的目光。有些带着赞赏，欣赏他们的勇气；也有带着异样的眼光，不理解或甚至觉得恶心，认为大庭广众下不该穿这种花里胡哨，不符合大众审美的服装。

本地女生因为天气炎热，会穿一些吊带上衣、短裤短裙等，出现在公共场合。她们经常会引来旁人不必要的目光，这些一般不会是赞许，反而会让人感到不舒服。有些人还会上前告诉她们，身为女生不应该穿得这么“暴露”，应穿“正常人穿的衣服”。

说这种话代表什么意思呢？难道女生的这类穿着就属于“不正常的人”吗？是否必须符合大众观点，才算“正常”？难道在我们的社会，不容许人们有权选择自己喜欢的穿着吗？在我们这样一个热带国家，难道一年到头都要穿长袖长裤长裙？为什么女生的穿着要被陌生人指指点点呢？这难道不是我们自己的选择权吗？

这些“局限”和“束缚”真的是为女性好吗？或许这是一种偏见。社会应学会接纳，给予女性基本的尊重。每个人都是独特的个体，只要自己穿得有自信，有品味，那就是美。在国外，人们选择穿吊带装出门，会获得赞美的目光。可在新加坡，怎么就变成“穿得过于暴露”？同样是女性，同样都穿着自己喜欢的服装，为何会有这么大的差异对待？

社会应多接纳与多包容，尊重多样化，给予人们不同的审美喜好，鼓励与支持，而不是一味地批评与限制穿着自由。