交流站：银行是否应赔付诈骗损失金额？

今时今日，诈骗案猖獗，如果客户已尽了自己的责任，我赞同银行应赔付客户在诈骗案中损失的钱。这就好比我们把东西交托给某个机构保管，结果因为疏忽弄丢了，该机构却说不关他们的事，这简直说不过去。

诈骗团伙的手段层出不穷，经常利用人们的贪念设下圈套，在人们不知不觉中操控他们的手机，盗取财务信息，为所欲为，直到户头所剩无几，才知受骗。最近有几起诈骗案，受害者申诉，没有收到转账顶限被提高和转账的信息，这有点可疑，显示诈骗者能够突破银行的防范措施。

为了应付诈骗伎俩，有银行最近推出反恶意软件的措施，以避免客户手机被恶意软件入侵。除了华侨银行之外，花旗银行也开始发电邮通知客户，银行在手机应用上推出新的反诈骗措施，一旦侦测到任何具有危及权限设置的应用或工具时，客户将短时间内不能使用该银行的手机应用。这或许会给客户造成一些不便，但总比被骗光所有积蓄好。

警方也不时奉劝及提醒公众，千万不要下载任何可疑的安卓软件包，因为里面可能隐藏恶意软件，能让诈骗团伙远程操控手机，在受害者毫不知情的状态下转走款项，或冒用信用卡进行交易。警方同时也呼吁公众，不要点击可疑链接或从第三方网站下载来源不明的手机应用。最后人们还应该切记，不要存有任何贪念，因为天下没有免费的午餐。