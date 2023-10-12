交流站：不为兼职员工缴公积金是否违法？

今年8月，我找了一份包装员的兼职工作。公司主要通过脸书直播，卖一些奢侈品牌的包包和其他产品。我发出短信表示想尝试这份工作。负责人定下一个日期要我开始上班。当时我并没有询问公司是否会支付公积金，因为我以为这是理所当然的。

到公司报到的第一天，人事部才通知我，除了正式员工，公司不会为部分时间员工缴交公积金。我因为不想白跑一趟，就糊里糊涂地同意尝试。毕竟我也需要时间，寻找更适合的工作。经过一天的考虑后，我答应接受一个月的试用期，因为我还有房屋贷款要还，如果没有公积金，就得另寻一份较有保障的工作。负责人当时也同意，一个月后再评估我是否能胜任全职员工的工作。

公司里和我一样任职包装员的大多数都是已婚妇女，有些只是偶尔上班，公司一般都在繁忙时段才通知她们来工作。其中有一位新员工，星期一至星期五，早上9时至傍晚6时都在工作，几乎和全职员工没两样。可是公司同样没有为她缴交公积金，她也不清楚试用期何时结束。这等于公司可以无限期延长她的试用期。我也从一些长期兼职的员工那里听说，公司从来没有为她们缴付任何公积金。

我在任职期间至少遇到10名兼职员工。可见公司未缴交的公积金金额不是一个小数目。虽然我不认同这些员工接受公司的条件继续工作的做法，可是却能理解她们的决定。她们只是为了打发时间，同时赚取一些收入，因此也不太在乎有没有公积金。有些同事虽有意见，却没有提出异议，毕竟对一些上了年纪的人来说，找工作并不容易。她们或许也不清楚自己的权益，也没有正式签署任何工作合约。如果提出异议，公司随时能终止雇用。

我工作一个月后，公司判断我不适合这份工作。在和人事部负责人交流时，我提出不认可公司不缴付公积金的做法。负责人的理由是，要为短期员工申请公积金，以及在她们停止工作后除名，会非常耗时和影响效率。但这种说法根本站不住脚，因为我早前任职短期工作的公司都有缴付公积金。

一家本地企业，竟然藐视新加坡的雇佣法令，而且还雇用了多名员工而没有被发现，真的不可思议。希望人力部和公积金局可以更严格管控这类公司，更有力地捍卫兼职员工的权益。