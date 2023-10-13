交流站：银行数码化进程存隐忧

拜读了《联合早报·言论》10月9日李师文的文章《银行数码化的隐忧》，深受启发。李先生深刻地指出数码科技中存在的一些令人担忧的盲点。

毫无疑问，数码科技已改变了现代人的生活方式，为人们带来方便和提高效率。这是一个不可逆转的趋势，但在科技的光辉背后，也存在一些不为人知，令人忧虑的问题。

最近，我收到银行的短信通知，它们计划在2025年彻底停止提供企业支票服务，并从今年11月1日开始，对每张支票收取七角半的处理费。对于许多年长的中小企业领导来说，这并不是小事，将带来巨大的影响。政府是否有为这个科技时代的老一代提供其他选择？

熟悉中小企业运营的人都知道，签发支票是老板每天最关注的事项之一。支票的使用其实是中小企业管理现金流的重要工具。

尽管在数码时代，这种工具似已过时，费时费力，但它仍然具有实用性。例如，在网络发生故障时，转账可能会遇到问题，此时，支票就能派上用场；公司内部的合作部门须要联合签名，以控制财务和现金流；支票的到账时间通常比电子转账稍慢，这使中小企业能够以小本经营大生意。这些特殊功能在新政策实施后将不复存在。尽管数码科技是一种高效工具，但有人认为它不应是这类小企业唯一的选择。

传统支票服务在中小企业市场仍有需求。为什么银行不能在营利之外，为中小企业继续提供这项服务呢？在此，我想向本地银行提出几点建议：

一、请继续为中小企业保留以支票付款的选项。许多年长的企业领导，可能不具备英语和操作电子系统的技能，但他们仍旧是企业的重要决策者。

二、银行应继续向他们提供实体公司账户的月结单，即使须支付额外费用也无妨。对许多受教育水平不高的企业领导，这些月结单对他们了解公司财务状况非常重要。

三、最近网络诈骗案件频繁发生，陷阱无处不在，难以全面防范。许多年长者因一时疏忽，失去养老积蓄。也许银行应考虑采取更有效的措施来保护客户。例如，设置系统控制账户转账的次数和金额，并在进行巨额转账之前通知客户。

最近我咨询了星展银行，它说如果电子银行密码被盗用，与我联名的储蓄户头也可能被盗取。目前，银行没有足够的保护措施，这令人感到不安。许多诈骗受害者的户头都在短时间内被清空。保护客户的财产安全是银行的职责，尽管这需要一些额外的营运成本。

新加坡的繁荣是基于诚信和生产力。发达的通信科技，恰好帮助我们搭上数码经济的快车。政府近年来一直在积极推动数码化，企业必须转型，调整商业模式。政府无法永远补贴企业的营运，这是实话。但我希望国家在享受数码经济红利的同时，能够为那些曾为国家发展默默贡献的中小企业提供一些保护。这也是包容性社会政策的初衷。