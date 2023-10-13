交流站：防诈骗须各方合作

从媒体报道中得知，网络诈骗越来越猖獗，不少人落入网络诈骗团伙的陷阱，损失毕生积蓄。不论是电子商务诈骗、假冒朋友电话诈骗、求职诈骗、投资诈骗，还是网络钓鱼诈骗，种类多不胜数。

根据《海峡时报》9月13日的报道，今年上半年的此类案件，已高达2万2339起，比去年同期大增64.5%。虽然受害者损失的金额，从去年同期的3亿4210万元，降至3亿3450元，但还是巨大的金额。公众人心惶惶，不知道诈骗团伙什么时候会对他们下手。人们到底有没有办法避免受害呢？

从去年6月起，本地三家银行着手研究反诈骗措施，让客户把部分存款“锁”在银行户头里。星展银行和储蓄银行宣布，这项措施将在今年11月推出，让客户把部分存款“上锁”，避免堕入陷阱时户头被掏空。这可说是亡羊补牢，但用了将近一年半的时间，我国的监管机构和银行的行动是不是太慢了？

新加坡一直在朝智慧国愿景迈进，这是好事，也是社会进步的必然趋势。人人都能享受到银行服务数码化的便利，也能轻易通过智能手机和电脑网购、付款和转账。有言论指出，鼓励数码化是应该也是必要的，但盲目鼓吹数码化会矫枉过正，弄巧反拙，给社会带来不必要的损失和损害。

受到数码科技的冲击，银行分行一间间关闭，曾经“深耕邻里”的储蓄银行尤其如此。我所居住的武吉班让，唯一的分行也关闭了，现在只能前往蔡厝港。服务30多万人口的社区，只有一家分行提供柜台服务，无形中迫使人们选择通过智能手机或电脑处理个人财务。原本应该由有专业财务管理经验的银行职员负责的工作，现在全部转嫁给用户。每个人的能力和经验参差不齐，使得诈骗团伙有机可乘。

银行注重节约成本，增加利润可以理解，但是不是应该用一部分节约出来的成本，加大风险管控的力度，尽最大努力不让客户陷入骗局而不自知？那些经常发生诈骗事件的银行，是否应检讨流程的安全性？作为国家监管机构的新加坡金融管理局也应发挥作用，担起应尽的职责。