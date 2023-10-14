交流站：年长者过马路应注意安全

根据新加坡警察部队提供的数据，今年上半年共有128名60岁以上的年长行人在车祸中受伤，比去年同期的112人增加了14.3%。涉及年长行人的车祸，占所有行人车祸的三成以上，其中37.2%是因为乱过马路所致。

一般而言，人到了60岁以上，通常脚力不好，判断能力下降，不能好好地及时掌握路况，所以为了安全起见，年长者最好是借助交通灯或行人天桥过马路。但根据我的观察，很多年长者都不喜欢使用天桥，因为对他们而言，上下梯级是很吃力的事，除非天桥设有电梯。

许多年长者会选择利用交通灯过马路，但常有一些为图一时之便，或因没有耐性，交通灯还没出现绿色行人信号就越过马路，殊不知这会让他们处于高度危险之中。马路上来往的车辆，行驶速度快，有时会让年长者措手不及，车祸很可能因而发生。其实，每次等待交通灯转变成绿色行人信号，最多不过三到五分钟，何必急于一时呢？

我最近发现，在许多十字路口，交通灯的规则似乎有些改变。以前在交通灯转绿时，驾车人士除了可以直行，也可以左转或右转，只要迎面没有车辆行驶过来。可是现在，都改成只有绿色转弯箭头指示灯出现时，才可以转弯，以便行人安全过马路。我认为这项措施很好，可以有效避免车祸的发生。