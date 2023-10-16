交流站：重构本地预防吸烟教育

“无烟世代”（Tobacco Free Generation，简称TFG）源于杜克—国大医学院孔庆能教授与同僚在2010年联合发表的建议书，他们首次提出“千禧年无烟新一代”（Tobacco-Free Millennium Generation，简称TFG2000）的方案。这项本地医学生发起的社会运动，建议采用“出生年次”预防青少年染上烟瘾，取代“最低吸烟法定年龄”的法律。“无烟世代”通过有效的预防性教育和青年领袖培育计划，确保在指定年份后出生的国人，开始吸烟的发生率是零。

这一方案迅速引起国际关注。今年3月美国公共卫生专家在《纽约时报》撰文称赞它是“改变游戏规则”的新思维。许多地方已陆续立法实施无烟世代，如菲律宾巴兰加市和美国布鲁克莱恩市分别在2016年和2021年实施TFG2000，新西兰也在去年实施TFG2009。每个地方可按照大众的接受度指定不一样的年份。国大苏瑞福公共卫生学院的学者曾提议我国可考虑实施TFG2010。即从2010年出生的孩子开始，都不能吸烟。

吸烟在任何年龄都有害健康。设定合法吸烟年龄的做法，反而让吸烟成为青少年想偷尝的“禁果”。无烟世代法令不会影响现有的吸烟者，还能避免青少年拿起人生中的第一根香烟。

有效的预防教育至关重要。Tobacco Free Generation International（TFGi）注重栽培青少年，呼吁同辈朋友们成为无烟世代。许多菲律宾的年轻人在社媒分享自己拍摄的短片，强调千禧年世代的认同感，让同辈不要成为烟草公司的“替补吸烟者”。2019年心理卫生学院的调查显示，这种由年轻人自创的正面教育题材，比强调吸烟对健康带来的负面影响，更能获得年轻人的认同，有效倡导预防吸烟。

TFGi自2016年起，每年与莱佛士书院共同举办无烟世代培训。我们应将无烟世代的正面预防教育，融入本地的健康教育课程中，让更多学生受惠。身为家庭医生，我在劝病人戒烟时常碰壁。相反，当我和病人分享TFGi的倡导活动时，连吸烟者都支持，并自发性戒烟。此外，一向来宣导吸烟有害的材料，应考虑改用更积极和正面的字眼来支持无烟世代的理念。