交流站：反思女网红爆粗口事件

这几天，网上流传着中国籍女网红指责新加坡中央医院护士说外国人没资格求诊的视频。在片段中，女网红拒绝回答调查官针对她有没有对护士爆粗口的问题，还指导调查官办案，要拍摄调查官的证件，还说调查官是代驾找来的等等。但视频却看不到女网红因自己不按院方规定，在紧急部门戴口罩，才和院方起争执。

有些网民看了视频，反而质疑警方以下几点：一、认为警方要网红回答有没有爆粗口是在诱导她认罪；二、不查看监控是敷衍办案、歧视外国人和偏袒院方；三、因为执法不公，才不敢出示证件让网红拍摄。我认为，没有任何一个国家的警察会让民众来指示他们如何办案。新加坡警察部队办案是不分种族、身份地位的，也会秉持公正不阿，不偏袒任何一方。

这起事件是因院方认为女网红对护士爆粗口和扰乱秩序，严重妨碍急诊室运作后报案，警方随即派出两名调查官到医院进行调查。

我认为一般情况下，女网红只要实话实说，向调查官承认自己有对护士爆粗口，如果情况不是太严重，女网红愿意道歉而被辱骂的护士愿意接受，那么女网红顶多只会接到警告。如果女网红坚持自己没爆粗口，调查官也会仔细调查，结果可能是院方报假案或者女网红企图误导调查官，提出不实指责。

我认为女网红的所作所为，让她失去本可大事化小的机会，落得最终被控上法庭，甚至还可能面对牢狱之灾。由于事件牵涉代驾，说明女网红发生意外前可能喝了酒，而女网红确实是到医院看病的伤者，两位调查官也很努力希望事件不再进一步升级，因为女网红对待警务人员的一些举动，可能会带来更严重的法律后果。当然，酒醉和受伤并不是犯事的借口，一样会受到法律的制裁。

新加坡是一个很讲究效率的国家，是依法治国，却也不乏同理心的社会。面对不讲理或失去理性的人，就让执法单位介入处理。我其实对女网红落得如此下场，也有点同情，希望大家以此为鉴，要心存善念，共同维系社会的和谐。