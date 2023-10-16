交流站：医护人员应受尊重

《联合早报》10月14日报道《涉辱骂护士警员 中国女子视讯面控鞠躬道歉认罪》，该名中国女子因车祸脚伤于10日凌晨到新加坡中央医院求诊时，涉辱骂护士并拒绝配合警方调查，于10月13日被控上法庭，面对六项控状。当她被问及是否要选择认罪时说：“我认罪，我道歉”，并对着镜头鞠躬。

卫生部长王乙康针对此案在脸书贴文强调，对于暴力对待或骚扰医护人员的行为，当局的立场是零容忍，每一名医护人员都必须受尊重。他也说：“这必须是我们所有人一以贯之的立场。”

我非常同情患急症或受伤剧痛难忍的病患，他们到医院紧急部门就是希望早点得到治疗，那种焦躁的心理是可以理解的。但病患多，有的情况更严重，甚至有生命危险，须要第一时间处理。所以在急症室等待的病患，一定要有耐性，发挥同理心，千万不可乱发脾气，更不可与医护人员起冲突。

医护人员是值得大家尊敬的。盖洛普民调公司曾对各行业的口碑做调查，过去20年高居榜首的是医护人员，尤其是在经历过沙斯（SARS）病毒以及近几年的冠状疫情，那些身在最前线的医护人员，冒着被感染的风险，得到最高的评价是当之无愧的。

在平常日子里，医护人员的工作也是既繁杂又辛苦的。他们要定时给病人量血压、血糖和服药，定时检查点滴，为病人清洗伤口、换药和包扎，协助行动不便的病人上厕所，接受院方临时所委派的任何工作，满足病人的合理要求等。这其中的辛劳，大家有目共睹。

最近，在以巴战争中，一名在以色列医院服务的菲律宾女护理师安吉林，尽管有机会逃离，但她拒绝丢下年迈的病人不理，最后她与病人都惨遭杀害。身为医护人员，她所展现的忠诚、坚毅、勇敢和高尚的品德，是多么令人万分敬佩。

总之，对医护人员无私的奉献，每个人都应心存感激，并永远给予应有的支持与尊重。