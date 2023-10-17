好多年前逛街时，看中一个单肩背包，一想到平时带去课室用的背包有些磨损，应换一个新的，便将样品拿下来看看，大小适中，足以放教科书和三个班的作业本，于是果断买下。没想到第二天上班，走去课室的路上，一连几个同事开玩笑问我要飞哪里度假？一路玩笑声中，觉得沉重的背包居然没有那么重了。

朋友会问：“给学生上课，还要背那么大的包？”这么问的肯定不是同行。如果是同行，可能还会建议买大一号的。之前在中国教书，从来没有背着一个包进课室。因为课与课之间有休息时间，每次去上课，只要手拿一个班的教学材料就行。来新加坡当教师后，才发现一个教师要教不同源流的好几个班级。根据课表安排，有时是几个班的课连在一起，一个班的课结束，马上要匆匆赶去另一个班，课室可能在另一层或另一栋教学楼。几个班的教材作业本放在一起，双手腾不出位子，而且又很重，一定要有个结实的包包装着才行。拿起背包前，还必须仔细检查，核对课表，要是带错了，在换班间隙就要办公室和课室来回跑，浪费课时也消耗体力。

就像每个旅客有不同的行李箱，教师的包包也是各种各样的，不过背着去课室的大都以实用为主。当然，很多教师上下班的包包也是非常结实耐用的。白天工作日程太满，如果第二天的课还没准备好，或作业本还没批改完，教师就得扛回家。因此，我也常看到教师使用那种小型随身行李箱，不用背，拖着更省力。

有一次周五下班回家，在校门口看见一个女教师，拖了一个小行李箱，就故意说：“去樟宜机场吗？周末准备飞哪里度假啊？”年轻的女教师听了笑说：“哪有那么好命，这周学生写作文，又有阶段测验，想在周末加班，批改完了好在下周分发还。”周末加班，是教师的生活常态，也只有在周末能更专注，更有效地批改。工作虽完成，却要牺牲休息和与家人共享天伦的时间。如何平衡工作与生活，是教师永远的挑战。

教书那么多年，当年的背包早已更新换代了，不过背包里的东西好像没有以前那样沉重了。随着资讯科技的发展以及网上教学普及，教师的教学方式和学生的学习方式发生很大的变化。背包里纸质教材少了，却多了一台笔记本电脑。包包轻了，但去上课的步伐并没轻松多少，反觉得责任更重，面对的工作压力也更大。

只要学校假期来临，很多教师都会出国旅游。旅游行囊不比工作背包来得轻，但放飞的是心情，调养的是身心。唯有休息好了，走在教师职业发展的道路上，背着包包的身影才会显得更潇洒。