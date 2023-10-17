雇主应为兼职工缴交公积金

谨答复《联合早报·交流站》于10月12日刊登的陈雅雯读者投函《不为兼职员工缴公积金是否违法？》：

我们感谢陈女士的投函。

我们在上个月得知陈女士的情况后，已向她伸出援手。

所有月收入超过50元的新加坡公民或永久居民雇员，包括兼职和临时工，都必须缴交中央公积金。

雇员应索取一份雇佣合同副本，内含工作时间、休假福利、工资周期等基本关键雇佣条款的详细信息。如果雇佣条款和条件不明确，员工在接受工作前应要求澄清。

雇主有正确和及时为雇员缴交公积金的法律义务。他们可通过网上的CPF EZPay或CPF EZPay手机应用，方便地缴交公积金。中央公积金局严正对待不履行公积金义务的雇主，违规者可能会被罚款及检控。

公积金局也会通过多种渠道查明违规雇主。除了对雇主进行合规检查，公积金局也调查由雇员或举报人就迟缴、不缴或少缴公积金提出的个案。

公众可通过公积金局网站、拨打1800-221-9922，或电邮至MOM_LRWD@mom.gov.sg，举报与公积金或《雇佣法令》相关的事项。根据“维护职工权益”（WorkRight）计划，人力部和公积金局每年会通过媒体宣传和路演举办教育活动，以提高雇员和雇主对公积金和雇佣权利与义务的认识。

中央公积金局

雇主托收与执法署总署长

徐淑玲