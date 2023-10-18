交流站：兼职收获远超金钱价值

读了《交流站·青年视角》于10月11日刊登的徐艺瑄同学投函《别为短暂收获耽误未来发展》，颇有感触。我同意文凭、知识和技能对初入职场的青年很重要，也感谢徐同学提醒我们不要因为假期打工尝到甜头就荒废学业。但是，我认为徐同学对假期临时工的阐述过于片面。依我之见，打假期工更重要的是能开阔学生的眼界，并给他们带来不少额外收获，价值绝不能够与它的薪资报酬划上等号。

打假期工能够让我们接触到不同年龄和教育背景的人。这种机会对年轻的学生来说，是相当难得的。学习不一定要局限在教室里，也不一定要通过讲义和笔记。花点时间与其他人交流，了解他们的故事，对我们未来的发展，同样能起到一些启发作用。

中四年底毕业后的假期，我抱着尝试的心态做了几份临时工。印象最深刻的，莫过于在服装店帮忙折衣服的经历。我记得某天晚饭时在员工休息室里，一名中年男子向我吐苦水的情景。他告诉我自己为了筹钱给女儿治病，离乡背井到新加坡来打工，虽然同时做几份兼职，但存下来的钱还是不够治病。他还劝我应好好读书，并告诉我文凭是通往成功的敲门砖。

比起父母或老师苦口婆心劝说，那次的经历，更真实有效地让我意识到努力学习的重要。隔年开学后，我越发自律，学习态度也从以前的得过且过，变成了一个精益求精的人。一言蔽之，假期去打临时工，有机会让学生提早接触社会，它带给学生的收获，绝不仅仅能用那一份薪资来衡量。