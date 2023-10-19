交流站：保持环境卫生人人有责

10月8日星期天，我用“一联通”（OneService）反映住家附近的草地上垃圾成堆，没人打扫。过了两天也就是10月10日，再次经过同样地点，整片约三分之一个足球场大的草场已清理得干干净净。我在10月11日就收到国家环境局通过“一联通”的回应，说工作人员已在10月9日清理了垃圾，还附上几张清理后的照片证明情况，并感谢我的反馈。

这不禁让我对环境局认真的服务态度和效率肃然起敬。“一联通”能够在第一时间通知有关当局必须处理的事件，避免拖延而造成不必要的环境问题，确实值得赞赏。但没想到好景不常，令人感到非常气愤的是，才过了一天，我经过那片草场时，乱丢垃圾的情况居然再度出现。

每一个国民对保护环境卫生都应尽一分责任。我们从小都被教导不准乱丢垃圾，不能随地吐痰。但随着时代发展，居民保护环境卫生的观念似乎越来越薄弱。放眼望去，垃圾随处可见，随地吐痰的情况也不少。更糟糕的是，有些人并不把这些不卫生和不负责任的行为当一回事。我就曾经在公园连道提醒一个随地吐痰的民众，结果反而被对方质问：“你算老几？”

我希望环境局除了在必要的场所张贴告示外，也必须通过各类媒体广泛教育和提醒民众。新加坡作为一个移民社会，居民来自五湖四海，有些人把故乡的生活习惯也带到本地来，或许不是刻意知法犯法，而是不知道自己的行为在本地已经触犯法律。希望有关当局加大维护环境卫生的宣传力度，保持我国花园城市的美誉。