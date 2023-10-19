交流站：国人不应污染水沟

前不久，经过一排路边的店铺，看到一名清洁公司的员工，把干湿两用吸尘机里的污水，倒进排水沟。一般人都会视若无睹，不会觉得有任何不妥。

新加坡寸土寸金，稳定的水供是国家发展的命脉。我国的稳定水供依靠四大水龙头策略，其中之一就是雨水的收集。当局已规划本岛面积的三分之二为集水区，最大化地利用降雨，将雨水引入到各个蓄水池。这三分之二的集水区，覆盖了中央集水区和分布在全岛各处的住宅区。中央集水区基本上能够收集到比较干净的雨水，至于住宅区，很大程度上取决于民众的自觉性。

新加坡基础设施完善，公路两旁都建有排水渠，下大雨时，排水渠能够很有效地避免公路和周边地区发生突发性淹水。在社区里，无论是组屋、巴刹或小贩中心等建筑的四周，都建有深浅不一的水沟。其实就是和公路边的沟渠一样，把雨水导向蓄水池。很不幸的，这些水沟很多时候都被严重污染。

我观察到一些经常造成水沟污染的人为因素。首先，巴刹和小贩中心周边水沟里的垃圾和污染物相对较多，这是业者和食客的无知和不负责任的行为造成的。每个巴刹和小贩中心都会定期清洗，部分清洗后的污水会流进周边的水沟。其次，组屋底层的咖啡店，由于水沟就建在走廊边缘，收拾碗盘的员工有时会把食客吃剩的汤水倒进水沟里，这是污染行为。最后，我也经常看到人们把水沟当成“垃圾桶”来使用。其实，用后水或污水应该排入指定的污水管，而不应该倒入路边的水沟系统内。

新加坡的水源是珍贵的，我们应马上停止这些错误的行为，否则蓄水池的水源品质就会下降，进而推高处理水的成本。我认为公用事业局应展开公众教育，同时在污染严重的地区展示告示牌，减少对区内水沟的污染。

水源是我国重要的战略资源，我们应唤醒每个人的意识，因为我们既有能力也有责任保护每一滴珍贵的水。