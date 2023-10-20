交流站：有必要正视心理健康教育

心理健康跨部门工作小组于10月5日宣布我国首个全国心理健康战略，正视国人心理健康的重要性。生活在我国这个节奏紧凑和压力不小的环境中，一些人或会有轻微的心理健康症状，但只要懂得控制情绪和减轻生活压力，还不至于产生严重的问题。

我过去有时也会有想不开的时候。第一次创业失败，人生跌入低谷，面对困境钻牛角尖，所幸最终因为得到家人和伴侣的关心与爱护，帮助我走出低潮，重新开始积极面对生活。但不是每个人都这么幸运，有家人与伴侣的扶持。

每个人的心灵窗户愿不愿意打开，以及是否愿意积极面对心理健康的问题，是关键所在。全方位推广心理健康意识和心理健康教育，清楚了解心理健康疾病并不等于精神病，是能够恢复正常的。心理健康问题，是生理与心理健康无法取得平衡造成的。只要好好照顾自己，饮食均衡，多做运动，身体健康应不会出现太大的状况。

然而，在高度城市化的社会里，大家都不知不觉处于一种对心理健康不太有益的环境中。尤其是在过去三年冠病疫情期间，一家大小突然要长时间呆在家里，家庭关系突然变得紧张。长时间共同生活在一个狭小的空间，产生矛盾的概率提高，要能够相互包容和体谅，才不会造成情绪失控，影响家庭和睦。

目前的教育制度，还是略微偏重知识的传授与技能的培训，对于传授待人接物的道理显得略有不足。这是现代化社会要面对的问题。信仰或许是一种解决心理健康的途径，但或许还不够全面。

我这几年开始接触心理与心灵教育，这可能是解决问题的一把钥匙。大家都活在一个理性的时代里，父母亲对孩子心灵造成的创伤、兄弟姐妹的妒忌心、夫妻之间不和导致离婚率上升，都是无形的伤害，不容易解决。爱与关怀，往往是都市人缺乏的感知。

我们应深入探讨和思考这些问题，在全国心理健康战略的基础上，全面发展这个领域，协助解决众多社会问题，使大家的心灵都能更健康。