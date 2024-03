交流站：从小培养可持续食品消费习惯

谨答复《联合早报·交流站·青年视角》于1月31日刊登的盛盈盈同学投函《通过厨余分类加强环保意识》:

我们感谢盛同学提出在学校实行厨余分类措施的建议。

自去年以来,粮食可持续性一直是教育部所推出的生态永续计划(Eco Stewardship Programme)的重点。学生可从中了解新加坡的厨余垃圾情况,以及我们为防止和减少厨余垃圾所做的努力。例如,在中学,学生通过“食品和消费者教育课程”(Food and Consumer Education),了解可持续食品消费的重要性,以及如何减少和再利用厨余垃圾。

让我们感到欣慰的是,学校已开始采取各种举措,培养学生在食品可持续性方面的习惯。例如,在育德小学(Edgefield Primary School),学生在用餐时如没有浪费食物,就会得到贴纸以示表扬。这鼓励学生买适量的食物,尽量减少食物浪费。

盛同学也会很高兴地知道,一些学校已建立制度,鼓励学生对厨余垃圾进行分类和再利用。例如,立才中学(Commonwealth Secondary School)在学校食堂放置厨余堆肥机,以推动学生回收利用厨余垃圾。堆肥材料随后用在学校内作为教育用途的菜园。我们会继续鼓励更多学校推行厨余垃圾分类措施。

学校也与国家环境局合作发起“减少废弃,我愿意”(Say Yes to Waste Less)运动,并与倡导“空盘零剩食运动”(Clean Plate Campaign)的善粮社(Food From The Heart)等社区伙伴合作,鼓励学生养成良好的饮食习惯,以减少食物浪费。

盛同学呼吁所有学生为食品可持续性尽自己的一分力,这让我们深受鼓舞。我们会继续与学校合作,培养学生成为负责任的环境管理者。

教育部

副教育总司长(专业发展)

张彩红