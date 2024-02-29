交流站：敢当面说话吗？

随着科技发展和聊天软件的盛行，大多数的事情好像都能在电话里解决，尤其是在发生矛盾的时候，年轻人似乎倾向于通过发送一连串的信息来表达意见，每一条信息几乎都可以构成一篇完整的文章。

通过文字和打字解决问题不仅方便，而且有即时性：一旦产生矛盾，就能立即表达不满并且解决问题，而不必等到下一次见面进行讨论。从消除争端到分享个人意见，打字成了很多人必不可少的交流方式，我也不例外。这种趋势的背后，或许是对直接面对冲突的畏惧。

在文字沟通中，人们无须面对紧张的气氛。屏幕后的我们还可以仔细斟酌每个词汇，有条不紊地梳理思路后再编辑信息。有时，我们甚至会把写好的信息分享给朋友，请他们看一遍，然后根据朋友的建议进一步改进。此外，一旦将意见发给对方，我们能选择暂时回避，等到心理准备好了再回复对方。

由此可见，通过文字讨论问题，能够给予双方时间冷静思考，避免使用得罪对方的措辞，从而减少争吵的可能性。

然而，这种行为削弱了人们直接表达的勇气，也导致有些年轻人在面对面沟通时，显得越来越不适应。他们可能更依赖于打字传短信，渐渐失去在现实世界中有效沟通的技巧，因此在实际解决矛盾时感到手足无措。

我个人在涉及较为严重的矛盾时，更偏向于直接面对问题。因为面对面交流让我能够察言观色，更恰当地作出回应。另外，打字的语气容易被误解。要解决矛盾的真诚也难以传达给对方。

相较之下，当面讨论能让人感受到我们的真实情感。当然，实际付诸行动颇具挑战。在某些情况下，由于问题的复杂性和敏感性，直接面对让我感到害怕。但即便心生忐忑，我觉得一次次的迎难而上，能逐渐培养出面对矛盾时更加自信、冷静和有条理的能力。

若不方便直接面对问题，我会选择通过电话沟通。这种方式不仅能够减缓面对面交流可能带来的紧张氛围，还让双方清晰地捕捉到语气和情感变化。为此，我认为打电话是面对面和打字沟通之间的最好折中。

总的来说，我们或许应该思考自己是否过度依赖短信。我们都生活在现实世界，所有的矛盾不可能都在电话里解决。因此，我们应该根据具体情况，选择不同的沟通方式，而不是每次都不假思索地选择打字来面对问题。我们须要培养全方位的沟通技能，在现实生活中保持珍贵的沟通方式，建立更加深厚的人际关系。

你敢当面说话吗？

（作者是新加坡国立大学传播及新媒体系三年生）