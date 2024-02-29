交流站：钢琴学习吹起冷风？

钢琴学习是否已呈日落趋势，没有了以往的热潮呢？想当年家家户户都想把孩子送去学钢琴或小提琴，音乐学校和教师也忙得很，每年都有几万名学子报考钢琴考级，从一级慢慢考到八级或专业文凭。但也有些半途而废的，家长投资了不少心血，包括学费、买琴、练习、载送、复习，有时也因督促过紧而伤了感情，真是用心良苦。

孩子各有不同的学习能力，有些性格好学又努力，负责任且自发做该做的事，用在学琴上久而久之就拥有弹琴的成就感，甚至能够演奏。但也有一些孩子因缺乏毅力，无法坚持，新鲜感过了，就失去学习的耐心，或者是不愿吃苦，什么都要快上手，遇难则弃，也就断了学琴之路。能够坚持下去的确实不多，好些家庭里的钢琴都成为“白象”。

家长为什么要送孩子去学琴？有人说学琴的孩子坏不到哪里去，因为学琴能培养真、善、美和塑造良好的人品。可一些家长太看重考级，把它当成职场上的绩效看待。另外一些是为了将来可以通过直接收生计划（简称DSA）进入理想的中学。所以说孩子爱音乐，家长爱考试。

此外，也有家长是虚荣心作祟，认为家里的孩子若善于弹琴，考级拿优等，说起来也觉得自豪，认为“投资”有回报。更有些只是出于要满足自己圆梦的心理。上述这些原因并没什么不妥当，但孩子能明白吗？因为爱音乐和学音乐是不同的，得分清楚。

英国最近有报道指，学琴能帮助延缓老年大脑退化。因此，让孩子学琴能够激发思维能力；眼看谱，大脑指挥10指运动，并融入感情与音乐感。曲子经过长时间反复练习，程度慢慢提升，并建立起能够表演的胆识和信心。初学者不应太早考虑考级，反复长时间练习同样的四首曲目，反而会因枯燥乏味而放弃。让孩子保持开心学习的心态，并给予他们鼓励，是成功的关键。

家长让孩子掌握一门艺术，是一份终身受用的礼物，将来会不会走上艺术发展之路，应该让他们长大后自行选择。偶尔自己弹琴抒发情怀，也可为生活增添乐趣。只要家长明白，学钢琴对一个孩子的身心灵成长有帮助，相信学习的风气会再度热起来。