交流站：感谢天使舒缓病痛

家母在农历新年前某个雨天外出时跌倒，惊恐之余庆幸没有造成骨折，虽坐行疼痛不便，照了X光和看了医生，都说只能耐心静养，让伤处慢慢愈合。孰料康复路上，母亲情况突然恶化；在一次做完物理治疗午睡醒来，突然疼痛加剧无法行走。

我们将她送到新加坡中央医院急诊部，经诊断，必须留医进行大脑磁共振成像（MRI），以找出疼痛根源。前两天她情况还好，到了第三天，病情急转直下，一侧肢体变得瘫痪无力，且反应迟缓，夜里还呕吐。我们忧心忡忡，深怕母亲并非伤及筋骨这么简单。当天夜里，医生替母亲做了电脑断层扫描（CT scan）后，通知我们说她的大脑有大面积淤血，可以想象身为子女，我们有多么震惊、焦虑和悲伤。

第二天一早我们去探视母亲，她的意识开始变得模糊，人昏昏欲睡，医院将她转到脑神经科，确认母亲有慢性硬膜下血肿，必须接受手术。当天下午，国立脑神经医学院（中央医院院区）主任医生Jai Prashanth Rao来看母亲，当下决定立即为她动颅骨钻孔手术。母亲已86岁高龄，这意味着手术有很高的风险，我们悲恸莫名，惶恐不安。

万幸的是手术顺利，母亲术后转移到52B病房的加护病房，期间得到无微不至的照顾，尤其是一名林姓男护士，非常尽心尽责、细心周到，让母亲在病痛中尚能感受到些微得之不易的舒坦。

Jai医生不仅医术高明，人也特别亲切。母亲情况稳定下来，转到普通病房后，他天天来看她。虽然母亲不谙英语，两人无法有效沟通，但医生温暖的笑容和关切的眼神，不只让母亲，也让我们这些子女得到很大的慰藉。在我们最彷徨失措、千头万绪时，是他给了我们力量和希望。

这期间，我们天天跑医院，深感医院人手不足，医护人员工作不易。在如此紧绷高压的环境下，能推己及人地站在病人和家属立场设想的好医生、好护士真的很难得。母亲现已出院，康复之路漫长。

我们由衷感谢Jai医生和国立脑神经医学院（中央医院院区）加护病房一班护士对母亲的照顾。老吾老以及人之老，知易行难，是无比高贵的情操。这群医护人员都是天使，希望有更多这样的天使在我们最需要时，出现在我们身边。