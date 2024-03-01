交流站：应在上课时间安排学习活动

教育部全面取消年中考试，让学生有更多空间探索知识和发展兴趣，旨在改变国人过于偏重学术成绩及考试的思维。学校也安排各种活动以达到这个目标。

可是，实际上，很多小学还是分成两个阶段，进行各类规模较小的计分测验，来评估学生的学习成果。这两个阶段的成绩占各科总分的15%。结果很多父母觉得这是换汤不换药的考试形式，所以也同样非常重视这些评估。他们的心态和应付年中考试一样，反而令学生的压力更大，不但要准备各科的评估，还常常要在下课后，留下来参加学校举办的学习之旅和应用学习项目（Applied Learning Programme）的活动。

学习之旅是让学生到校外参观，丰富学生在各领域的额外知识。应用学习项目主要是帮助学生理解课堂教学内容的实际用途，目的是为了激发学生的思维能力，培养他们的创作力，是应付全球化和数码化需要的新基础。父母可以选择要不要让孩子参加这些活动和课程。一般上，父母都希望孩子能学习到额外的知识和新技能，所以只有少数不参加。

不过，这也为家长带来一些问题。许多在职父母都会安排家里的长辈去接读小学的孩子回家，若是有两个或以上的孩子，长辈接完一个回家，另一个孩子若是因为经常要参与上述活动，就得请长辈在接近傍晚时再去接。若孩子多，年级又不同，父母就经常要麻烦长辈或其他人帮忙。这不是件容易安排的事，给在职父母带来很多困扰与不便。至于根本无法安排人手协助接孩子的父母，只好选择放弃这些有益的学习活动。这对孩子很不公平。

取消年中考试的出发点是好的，可以让学生和家长都减少压力；可实际上，很多小学只是换了一种形式进行测试。如果在“备考”期间也安排学生参加学习活动，他们在精神和体力上都会感到疲惫。

我建议如果学校要安排这些活动，又要保持各科的评估测验，就应该在上课时间举办这些活动，同时把活动安排在每个学段刚开始的时候，或在这些计分测验后，这样就不会影响父母接孩子放学的安排。此外，也不会有学生因为没人接而被迫放弃这样好的学习机会。