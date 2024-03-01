交流站：退休存款才能获得较高利率

谨答复《联合早报·交流站》于2月26日刊登的严顺财读者投函《重新评估关闭公积金特别户头》：

我们感谢严先生支持政府调高超额存款（Enhanced Retirement Sum）顶限的决定。超额存款顶限调高，能让超过99%年满55岁的会员，把他们在特别户头的全部存款转入退休户头，以赚取更高的长期利率和获得更高的入息。在2025年满55岁的公积金会员，若超额存款达到顶限，将可在开始领取入息时，终身每月获得3300元。

严先生询问，在特别户头关闭后，会员会否只让退休户头达到全额存款或超额存款，然后提出剩余的公积金存款，而造成退休金不足。有鉴于此，严先生建议增加可赚取额外利息的普通户头存款额，以鼓励会员把更多钱存入公积金。

公积金制度让55岁及以上的会员，能灵活选择在退休户头保留基本存款（如果所拥有的房产能让他们住到95岁）、全额存款或超额存款。基本存款是会员在55岁时必须保留的款额，以提供基本的终身入息。它通过参考中下层退休人员家庭开销及其他因素，定期进行调整，是衡量基本退休保障是否充足的相关指标。2024年满55岁会员须有10万2900元的基本存款。

由于普通户头存款可随时提取，因此只有首2万元，才能获得最高2%的额外利息。这符合关闭特别户头的原则，即只有用于长期退休需要的公积金存款，才能获得较高的长期利率。

由于公积金制度旨在满足大多数人的需求，希望储蓄更多以应付退休需要的人士，可选择在公积金之外，通过个人储蓄来实现这一目标。我们鼓励会员及早规划，为自己理想的退休生活方式积累足够的储蓄。

（人力部入息保障政策退休制度处长林佩芬）