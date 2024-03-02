交流站：以哈冲突适合引导学生尊重多元观点吗？

教育部为了引导学生尊重多元观点，最近在品格与公民教育课程中引进以哈冲突相关的内容。不少家长对内容表达不满，认为有失公允，或是没有准确叙述历史事件等。有家长因此向教育部发公开信。教育部长陈振声在2月25日接受本地马来媒体访问时阐明课程目的，是为了不让以哈冲突分裂社会。

从本月开始，小学高年级至初级学院和高中的品格与公民敎育课程，将包括以哈冲突的相关内容。教材在外交部及其他政府机构的协助下制定，并与校长和教师等教育工作者讨论如何为不同年级的学生量身定制。首批教材已更新至去年12月，根据事态发展，教育部预计每两三个月会更新内容。

这样的课程内容在实行时可能会出现一些问题。首先，是消息的来源是否准确，能否反映真实情况。因为西方媒体多数亲以色列，而我们的资讯来源大多是根据西方媒体的报道，真实性就有待确认。

其次，就是有多少教师能胜任教导如此敏感的课题。很多教师都有自已的宗教信仰，要他们将自己的信仰放在一边，来教导教育部所规定的课程，倘若内容和自己的信仰相抵触，他们能客观做到吗？

教育部每两三个月将更新内容，目的是要符合最新的事态发展，也就是说以前所教的知识己过时，甚至不准确。试问在这样的情况下，教师要如何解释，才能让学生心服口服，这样的任务实在是太难了。

所以我希望教育部重新考虑，不要在这非常时期利用最敏感的时事，来教导学生尊重多元观点。我相信还有许多其他渠道，可以达到同样的目的。