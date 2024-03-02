交流站：生育率降至0.97该如何？

新加坡整体生育率持续下滑，首次跌破1.0，远低于2.1的人口替代水平。

从1950至1960年代，差不多每户家庭都至少有三个以上的孩子，五六个也很普遍。这些孩子俗称为婴儿潮一代。但是，随着目前生育率不断下降，到了2030年，每四个人当中就有一人是65岁。

当年生孩子几乎是一年连着一年地生，政府甚至因为这样的趋势，担忧人口膨胀，不得不以各种“惩罚”式措施和加强宣导来控制生育，但人们还是不予理会，照生不误。

当时是什么原因促成高生育率呢？其中一个可能是生活简单，也没什么消遣活动，父母辈们可以把更多时间精力投入到生养下一代。可是时代不一样了，现在人们生活紧张，节目丰富，生儿育女成了次要的事，甚至不生也逐渐成为一股趋势。

生育率低是全球性问题，但欧洲有些国家如摩纳哥，南美州及非洲等地的生育率却能够达到替代水平，甚至超越。虽然国情不同，但应该有可以借鉴之处。

现阶段还没有达到最严重的地步，政府表示将逐步引进外国人才，让他们成为公民或永久居民，缓冲下降的趋势。但长此下去也不是办法，万一有一天连外国人也不来了，后果将不堪设想。

政府不遗余力地以金钱和种种生育奖励，设计多项亲家庭的措施，来打造有利生儿育女的环境，其余的就只能靠国人努力负起这个时代的使命了。