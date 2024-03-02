交流站：首投族将左右下届大选？

来届大选最迟将在2025年11月举行，届时“00后”将首次行使民主权利。这一年来，新加坡政坛一波未平一波又起，朝野皆损兵折将。身边同龄人和我一样，都密切关注本地政坛动向，因此我相信首投族将是下届大选的“兵家必争之地”。

李显龙总理去年11月在人民行动党大会发表演讲时说，将在下一届全国大选之前和行动党今年成立70周年之前，交棒给副总理黄循财。有分析就指出，下一届大选最早可能在今年11月举行。行动党去年先是爆出前议长陈川仁使用“非国会语言”引发热议，随后又爆出和议员锺丽慧的桃色丑闻，最后以两人辞职退党收场。不仅如此，前交通部长易华仁被爆涉贪，目前共面对27项控状，重创行动党长年以来苦心经营的清廉形象。值得一提的是，陈川仁和易华仁都一度被视为4G团队的一员。

在野阵营也是风波不断。新加坡前进党的非选区议员梁文辉在国会屡次语出惊人，在社交媒体经常看到他的身影，时不时还被年轻网民恶搞。前进党自2019年成立以来，已经换了四任秘书长，而该党的灵魂人物、首任秘书长陈清木医生目前高龄83岁，是否有能力再战沙场也很难说。本地最大反对党工人党则是遭遇重创，自上届大选以来已折损两名议员。前议员辣玉莎和贝里安分别因在国会撒谎和婚外情而辞职退党。重点是，秘书长毕丹星和主席林瑞莲都因市镇理事会管理不当而官司缠身，让工人党元气大伤。

套用邻国马来西亚的说法，来届大选相信是新加坡“历届选举之母”（mother of all elections）。由副总理黄循财领导的4G团队将接棒，因此肯定需要人民强而有力的委托，不止要赢得选举，还要赢得漂亮，才可以有底气带领新加坡走出后疫情时代。

相比前两次世代交替的分水岭选举，“00后”和Z世代（出生于1995年之后）将是左右选情的一股力量。这一群人从小就已有科技产品，成长和求学过程中更是离不开社交媒体和互联网。我们已经习惯瞬息万变的信息和发展，因此对新事物的接受度更高。这样的心态也可能反映在选票上。年轻选民将会更愿意放手一搏，寻求改变。上一届大选盛港集选区由工人党拿下，恰恰证明了这一点。

除此之外，年轻人对民意代表的要求也更高。有别于我们的父辈，只能在选区节假日或办活动时才可以和议员交流，身为年轻选民的我，更想要看到我的代议士在国会里有没有替我发声，争取利益。国会辩论直播相信也能让选民亲自评估议员的问政表现。

近几年，许多部长和议员都陆续进军Instagram和Tiktok，不管是个人经营还是有专业团队的精心策划，年轻选民的眼睛是雪亮的。相信很多“00后”都和我一样，透过议员的亲民形象看本质，观察政治人物的品格和能力，更愿意“投人不投党”。年轻人关注本地政治总归是好事。年轻选民的密切关注，相信将形成一股不容忽视的监督力量，让朝野双方都更加谨慎和用心。

作者将赴北京大学攻读新闻传播学