交流站：帮助学生理解种族课题和尊重多元性

自以色列与哈马斯开战以来，双方各持己见，互不相让，战事延续不断，导致不少无辜的人不幸命丧炮火之下；加沙地带的人民生活在水深火热之中，妇孺饱受苦难，饥饿、疾病、伤残，爆发一场人道危机。国际人道援助困难重重，局势动荡不安。

站在人道主义的立场，我们不赞同战争，无法认同厮杀的对抗方式。战争是残酷无情的，应该积极争取和平。这样的问题用来当成教育内容，是活生生的教材，重点当然是要反对战争和支持和平。可是，这类内容是复杂且多元的，容易引发争议。种族、宗教和信仰都属于非常敏感的课题，人们的观点和反应也会有很大的差异，而产生激烈的争论，不容易清楚剖析各种缘由。

中小学生是否有能力理解这样的课题？是否有能力做出正确的判断？会不会出现断章取义的现象？这些都是须要谨慎思考的。

关于以色列、巴勒斯坦和哈马斯的关系非常复杂，如果缺乏对历史背景的了解，例如民族和地缘政治等，就贸贸然评断，对任何一方都是不公平的。如果只是就眼前发生的冲突评论，也可能过于片面和不够客观，可能造成观点上的偏差，甚至产生一些偏激的想法。

学生的思想观念尚未成熟，要参与讨论，恐怕困难重重。新加坡一向来强调保持中立，不偏袒任何一方。既然在政治上都难以评析，对学生而言岂不是更困难？新加坡的孩子生活安逸，对于战争根本就很难了解，更别说感同身受。帮助他们了解国际局势是好事，但重点应放在反战意识上，可能比较妥当。

再说到教育内容，品格与公民教育课程不妨考虑把重点放在种族歧视与种族纠纷方面，因为新加坡历史上就曾经发生过这样的冲突事件。学校可以通过观看历史纪录片，让学生明白维持种族和谐的重要性，同时学会尊重多元观点。

任何国家都可能面对极端主义和恐怖主义的威胁，学校可以针对这类挑战，引导学生了解保家卫国的重要性，也可从多元观点来引导和教育。此外，在国民教育的内容方面，培养学生居安思危的自觉性，同时能未雨绸缪，或许会更有实际效用。