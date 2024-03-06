交流站：泰勒丝效应震撼全球

你知道哪位国际歌坛创作天后的母亲曾在新加坡住过吗？她就是令全球疯狂的泰勒丝。

3月2日，泰勒丝在新加坡国家体育场掀开她的时代巡回演唱会东南亚唯一一站的序幕。演唱会共开六场，来自世界各地的歌迷纷纷前来新加坡观看。除了歌迷外，韩国人气女团Blackpink成员Lisa和一些知名海外艺人与著名音乐人，以及马来西亚柔佛二王子东姑依德里斯也来观赏泰勒丝演唱会。

新加坡拥有优越的地理位置、良好的设施与安全的环境，具备成为世界级艺人举办大型活动的首选地点，并致力于发展成为东南亚的文化中心。我国政府为泰勒丝的演唱会提供资助，因为政府肯定泰勒丝演唱会能为我国带来巨大的经济利益，同时能吸引人潮前来新加坡旅游，促进我国的旅游收益。此外，自从政府接管了新加坡体育城的管理权，就立志将它打造成先进的体育和娱乐项目重地，也让国家体育场成为其中一个具代表性的建筑。

到底是什么因素让泰勒丝能够吸引全球目光呢？她拥有独特的音乐才华，非凡的创作能力，优美的歌声，以及超凡的舞台魅力。这些虽然是任何世界级歌手都必须具备的条件，但泰勒丝也为社会做出巨大贡献而赢得人心。她曾为多项慈善活动捐款，如果有粉丝遇到困难向她求助，她还会亲自向粉丝送上问候，并且大方地为他们提供所需的帮助。

就在2月23日澳大利亚悉尼的演唱会上，泰勒丝把一顶“22”帽子，送给一名九岁的脑癌患者，此举获得众人的高度赞扬。本地有一名确诊脑癌末期的九岁女孩Keira，也是泰勒斯的粉丝。她最后的心愿是希望能够看偶像的演唱会。新加坡品牌Aupen为她圆了这个梦，通过VIVA儿童癌症基金会，为她买下约3万元的演唱会门票配套，并呼吁众人支持让泰勒丝也把“22”帽子送给她。

泰勒丝带给这个世界的不只是音乐，更重要的是她引发的“泰勒丝效应”，就像泰勒丝和粉丝都热爱彼此，我们也应该把这份爱心传送出去，回馈社会，帮助弱势群体，互助互爱。