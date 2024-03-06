交流站：教育部定期检讨课程以推广艺术教育

谨答复《联合早报·交流站·青年视角》于2月14日刊登的林子昊同学投函《我国应积极推动艺术教育》：

林同学对艺术的兴趣让我们深受鼓舞，也感谢他就如何加强学校艺术教育提出的意见。

教育部定期检讨美术和音乐课程，确保它跟上美术和教育领域的最新发展和趋势。例如，我们最近更新了小学和中学低年级学生的美术和音乐教学大纲。

在更新后的艺术课程中，学生通过包括数码形式在内的各种绘画形式，学习观察、培养创造性思维和激发想象力。学生也能接触到美术领域的先进技术，如数码摄影和成像。在文化鉴赏方面，除了新加坡先驱艺术家的美术作品，学生也会欣赏到陈子曦、祖卡南奥斯曼（Zulkarnaen Othman）和叶耀宗等本地当代艺术家的美术作品。

同样，在音乐课程中，学生可以通过聆听、创作和表演来体验各种的流派和风格。例如，学生会接触到本地作曲家董叶明和蒙特罗（Jeremy Monteiro）等人的作品，他们都是从民族、传统和当代元素中汲取养分。学生有机会学习传统形式的音乐，如民族打击乐，并表演由蔡昀娟（Inch Chua）和沙比尔苏丹（Shabir Sulthan）等创作歌手创作的当代流行歌曲。除了美术和音乐，学校也提供与艺术有关的各种艺术形式的课程辅助活动，如舞蹈和戏剧。

一些学校则开办音乐特选课程（Music Elective Programme），以及强化美术课程（Enhanced Art Programme）和强化音乐课程（Enhanced Music Programme）等特选教育课程，以满足有艺术天分的学生的学习需求。

有了良好的艺术基础和深化学习的机会，有志于美术和音乐的学生可以在中学毕业后继续深造，展开他们的持续教育之旅。

正如林同学所提到的，新加坡第一所艺术大学今年8月招收第一批学生。新加坡艺术大学将增强成员学院——拉萨尔艺术学院和南洋艺术学院的实力，为学生提供变革性的艺术教育，让他们有更多的途径进一步发展对艺术的兴趣。新艺大将在美术、设计、媒体艺术、表演艺术和艺术管理，以及应用艺术的新领域提供更多课程，以帮助毕业生在创意经济中茁壮成长。除了新艺大，新加坡国立大学的杨秀桃音乐学院也为有抱负的音乐家，提供追求更高水平音乐的机会。

教育部会继续为所有学生提供了解和欣赏艺术的机会，让有才华、有热忱、有能力的学生能够追求更高水平的艺术。随着近年来艺术教育的发展，以及像林同学这样对艺术感兴趣并为艺术发声的学生，我们相信，新加坡艺术的未来将更加光明。

教育部学生发展课程司（第二司）统筹司长陈允晶