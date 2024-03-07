交流站：如何与学生讨论敏感课题

敏感的政治、种族和宗教问题是否适合与学生讨论？这是具争议性的问题，处理不当可能会引起争议或分歧。与学生讨论这些问题时，更要谨慎，不能有丝毫的偏差。这类敏感课题的讨论，必须避免使用具挑衅意味或攻击性的字眼。参与讨论者都要保持冷静和理性。如果情绪激动，可能会引起不良的后果。

我个人觉得，这类课题并不是不能与学生讨论，关键是要尊重学生的观点，让他们觉得我们愿意聆听他们的意见，了解他们的想法。敏感课题很容易引起学生之间的争执或产生分歧，所有参与讨论者都应保持开放和真诚的态度，也应尊重彼此的观点。在出现不同观点时，也要谦和有礼地表达自己的看法，不要过于偏激。对于学生来说，这是不容易的。

讨论敏感课题时，学生应尽量客观，避免过于受个人的身份背景影响。我们也不要先入为主地认为，学生的观点是受到他们本身的种族或宗教信仰影响，应让学生感觉受到尊重，了解他们的出发点，并愿意接受不同声音。此外，主持讨论的教师也不应试图说服他们改变本身的观点，而应让他们知道有不同看法的存在。

在讨论过程中，如果任何人对讨论内容感到不舒服，就应即刻停止，并寻求其他专业人士的帮助。决定与学生讨论这类敏感课题是一个重大决定，须认真谨慎处理，方能达到效益。