交流站：人生大事就是国家大事

据媒体报道，我国去年的生育率首次跌至1.0以下，仅达0.97，距离2.1的人口替代水平更远。多年来政府为了鼓励国人生育，已推出种种优惠生育配套和奖励措施，依然不见效果，政府忧心，国人却不当一回事。

生育率一直下滑，是世界很多发达国家的政府都面对的棘手问题。现代人重视眼前安逸生活，以及自己的事业发展，忽略了终身大事。虽说人生大事是自己的选择，没有人可以干涉，可是单身贵族是否也该认真考虑国家的未来。

旧时代重视家庭价值观，男女到了适婚年龄都必须嫁娶，听从父母之命，媒灼之言。父母生育他们，他们繁衍后代，天经地义，认为多子多孙才是福。父母也想退休后能含饴弄孙，晚年享受天伦之乐。如今时代不同，家庭价值观变得薄弱，不少国人都不把养儿育女当一回事，反觉得是一种拖累，一种负担，结婚或同居也不想生育，只想过二人世界。

人口替代率偏低，有碍国家的进步与繁荣，因为国家的建设和发展都需要大批劳动力；劳动力不足，政府就得引进新移民和外籍客工。这一来国人也会有怨言。

要解决生育率的问题，国人对结婚和生育的观念就必须改变，把结婚和生育当己任。先别说养儿女防老，那只会增加压力，也别想子女以后会否感恩回报，那还是个未知数，但我们不能让这股下跌趋势继续下去。

生育率下滑已让政府头痛不已，如今人口又迅速老龄化，使问题雪上加霜，加上世界经济前景不乐观，我国经济在未来要取得2%至3%的增长率，并不容易，须从经济结构重组、企业转型，以及提高生产力下手。

在政府适度引进新移民以部分解决生育不足的问题之际，企业也应积极响应政府号召，尽快落实亲家庭的相关措施，鼓励男性员工使用陪产假，分担妻子育婴的辛劳，同时也让产妇有更多时间在家照顾初生婴儿。年轻已婚的国人，更应积极响应政府呼吁，在龙年多生育。

个人组成家庭、家庭组成社群、社群组成国家，环环相扣。所以说，国人的人生大事，就是国家的大事。