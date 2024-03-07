交流站：小二教材中用“您” 是文化与教育考量

《联合早报·言论》于3月2日刊登了徐峰的评论《华文教材中的“您”用得不妥》，引发了我的深思。作者认为，在家庭场景中孩子对父母使用“您”显得不自然，可能会导致家庭成员间的距离感。尽管这个观点从日常生活的角度出发，有合理之处，但从教育和文化的角度来看，这一用词的选择却有更深层的意义和价值。

首先，教材并非单纯复制现实生活中的对话方式，而是用来传递语言知识并培养学生的综合能力，包括社交礼仪和文化理解能力。在这种情境下，适当使用“您”不仅是语言的教学，也是对尊重和礼貌的教育。例如，孩子在公共场合或正式活动中使用“您”，不仅反映他们对长辈的尊敬，也展现他们的社交礼仪。

其次，在多元文化的社会中，不同家庭对于尊敬的表达方式有不同的要求和习惯。有些家庭鼓励孩子在特定场合才使用“您”，以表达对长辈的尊重。因此，教材中的这种用法，可以看作是对多元文化背景的包容。

反思“您”在教材中的使用也提醒我们，语言学习不仅仅是词汇和语法的积累，更是文化和价值观的传递。通过教材中的这种设计，孩子可以学习到，在不同的社交场合中如何恰当地表达自己，这有助于他们在成长过程中掌握良好的社交技能。

当然，我也理解作者关注的是语言在特定社交场合的自然性。随着教育部将在明年推出新的小二华文教材，这篇文章的出现正好提醒教材编写者在设计对话时，既要考虑教育目的，也要考虑到语言的自然流畅，让未来的教材可以更好地结合现实生活中的语言习惯。

总之，教材中“您”的使用是一个复杂议题，它触及语言教学、文化传承和社交礼仪等多个层面。在语言与文化的传递过程中，我认为应该寻求平衡，既保留语言的教育功能，也保持其日常交流中的自然性。通过开放的讨论和深入的反思，本地华文教材必能更好地服务新一代的莘莘学子。