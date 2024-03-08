交流站：追星一定不理智吗？

泰勒丝在新加坡开唱，作为这次巡回演唱会在东南亚的唯一一站，各国的粉丝都争相抢票，导致演唱会门票溢价。不少狂热粉丝甚至愿意支付巨额票价，向其他转售平台购买，只为现场欣赏偶像。在斥巨资购买演唱会门票的同时，粉丝仍须承担买到假票的风险。追星究竟有着什么样的魔力，才能让人们心甘情愿付出时间和金钱？

许多人无法理解花几百块钱，听一个人在台上唱歌这种行为。年轻人却热衷于观赏演唱会、音乐节，愿意花几百块钱，为了买票排队几个小时甚至几天。除了观看表演，粉丝还会购买周边商品，盛装打扮，即便知道远在台上的偶像，根本就看不见这些准备的功夫。

这样的追星行为是不理智的吗？我觉得自己也算是追星一族，上述的追星行为我也参与过，但我自认是理智的追星人。我认为理智与不理智的追星，在于清不清楚自己的能力范围。比如说，一张400元的演唱会门票，对于上班族而言是在财力范围内的消费，但对于没有收入的学生，则是一笔不小的开销。

很多家长会阻止孩子追星，认为这样既浪费钱又耽误学业。另一方面，孩子面对偶像难得的演出也不肯退让，导致亲子间发生矛盾。在这样的情况下，家长一味地指责孩子“不懂事”，反而可能引起反效果。双方不如平静地交流，让孩子了解理智追星的限度，同时也让家长明白偶像对于孩子的意义。

追星的本质是娱乐，就如有些人的娱乐方式是运动，有些人喜欢看电影。从我个人还有一些朋友的经历来看，追星是从我们所追求的明星身上获取养分。我们从他们的身上看到我们希望成为的样子，也在很多沮丧的时刻，通过他们的经历获得宽慰。

追星给人的刻板印象，就是年轻人不务正业，在一个陌生人身上浪费时间和金钱。但我们何不从另一个角度看待这种现象呢？追星的人为什么不觉得他们正在浪费时间和金钱呢？以泰勒丝为例，崇拜她的粉丝大多欣赏她原创的理念，敬佩她果敢的态度，是这样的特质，让她的粉丝可以不远万里来支持她。

也不是所有观看演唱会的人都是表演者的狂热粉丝。我在去年观看的一场演唱会，与邻座的大哥聊天，问起他为什么会来看这一场演唱会，他说：“我在她出道的比赛中给她投过票，这18年来不是没钱就是没时间，现在想来看看我的青春怎么样了。”

我们要抵制的是非法转卖门票的黄牛，以及如跟踪、非理智消费等一系列的恶劣行为，而不该一竹竿打翻一船人，把所有的追星行为都视作疯狂的、不理智的。如果追星可以让我们更积极地面对生活，成为我们逐梦路上的加油站，又有何不妥呢？

（作者是北京大学中文系二年级的新加坡学生）