交流站：创业永远不会太晚

最近读了一篇英文励志短文，觉得很有意思，便将它翻译成中文，与大家分享。

1940年有一名65岁的男人，住在一间小房子，开着一辆破旧的汽车，靠着每个月99美元的救济金过日子。他于是决定做出改变。他想到自己有一个炸鸡的食谱，朋友和家人都很喜欢吃。

于是他毅然决定离开家乡肯塔基州，开始走遍全国，试图将他的食谱卖给各地的餐馆。他甚至愿意免费提供食谱，只要求分得一小部分的营业利润。然而，大多数餐馆都拒绝他。事实上共有1009家餐馆拒绝了他，但即使屡屡遭到拒绝，他仍然坚持不懈。他对自己充满信心，也对自己的炸鸡食谱深信不疑。结果，当他走访第1010家餐厅时，炸鸡食谱终于被接受了。

65岁那年，他甚至一度处于自杀边缘，但到了88岁时，他的肯德基炸鸡连锁店，已让他成为了亿万富翁。他就是哈兰德·桑德斯上校（Colonel Harland Sanders）。

我们可以从这个故事中吸取一些经验。首先，创业永远不会太晚，任何时候都是好时机，年龄绝对不是问题，桑德斯上校的例子就证明这一点。这个故事也体现了坚持的力量，必须对自己有信心，无视任何对你说“不”的人，然后继续勇往前进。套用一句老话：“有志者事竟成”，希望我国的乐龄人士也能继续发光发热。