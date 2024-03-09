交流站：别轻易下标签

当今世界正处于互联网信息技术发展日新月异、信息过载的进程中。显然，由于信息不再稀缺，再加上都市人都被裹挟在一个快节奏的社会里，导致信息碎片化与快餐化现象的形成。

对于极为复杂的人或事物，一些人经常会使用较简洁且快速的标签化处理方式，将某个特定的事件或人物定型为一类事件或人物的认知现象，以简化认知的复杂性和不确定性。

例如轰动一时的武吉知马双胞胎命案，有些人看了媒体报道，可能会简单地将杀害双胞胎儿子的父亲标签为“杀人犯”，或将整个事件简化为单一的标签。标签化的处理方式，容易遮蔽事件本身的复杂性，包括社会、心理和家庭因素。

不过，客观、不带偏见的“标签”，则有助于人们在这纷纭驳杂的信息时代，省却一些精力与时间筛选所需信息，或更轻松简易地消化信息，起到辅助认知的作用。

在日常生活中，人们也能借助标签去评估自己，因而促进自我认识与建立人际关系。根据社会标签理论，在这个社会塑造自我的过程中，多数人都拥有实现社会期望、想达到与社会步调一致的心理。例如，当助人的好行为被肯定，被贴上“乐于助人”的标签时，这个人能更好地了解自己，会更积极做出符合标签的言行举止，形成更积极的自我意识。

但是，随着多元媒介的传播与发酵，许多人在看待不同事物或人物时，总对不同标签自带滤镜，而产生偏见。生活在这充满“标签”的世界，容易造成人们“跟风”或对标签产生依赖心理，为自己的思维套上无形的枷锁，而对大多事情的看法趋于简单化。可知，标签已是舆论自带的转基因。

每件事情都有多面性，每个人也都是独一无二、丰富的个体，因此不能也不好完全根据一个简单标签去下定义，而无视每一个个体所存在的差异，更不能因为被贴上某个标签而加以针对。例如，饺子执导兼编剧的动画电影《哪吒之魔童降世》，元始天尊将一颗能量巨大的混元珠提炼成灵珠与魔丸。本应该是灵珠转世的哪吒，正因申公豹拿走了灵珠而阴差阳错地被魔丸托生，生来注定是混世魔王。

哪吒就此被贴上“妖怪”的标签。尽管他总是为民除害，做好事，但人们仍然对他产生误解，不断排斥他，对哪吒造成很大的伤害，使他日渐消沉，逐渐接受自己是个妖怪的身份。

由此看来，若一味或过度去接受标签的标注，不仅扭曲了所谓的认知与事实，减少探讨问题的可能性，影响自我认知与对其他人事物的看法，也会成为一种变相暴力。

（作者是义安理工学院中文系教育专业学生）